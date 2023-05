Zenfone 10: ASUS rivela il prezzo per errore

Il prossimo top di gamma di ASUS è atteso per la seconda metà dell'anno ma la compagnia asiatica ha già iniziato i test, coinvolgendo anche gli utenti tramite un sito ufficiale. E proprio quest'ultimo avrebbe svelato nientemeno che il prezzo di ASUS Zenfone 10 (probabilmente a causa di una svista)!

ASUS Zenfone 10: il prezzo del prossimo flagship è stato svelato per errore

Il sito in questione lanciato da ASUS è dedicato ai blind test della fotocamera del prossimo top di gamma. Semplicemente vengono pubblicati degli scatti fotografici e gli utenti sono invitati a lasciare un feedback; da questi l'azienda asiatica provvederà a migliorare la fotocamera del suo dispositivo. Tutto molto semplice, tranne che per un dettaglio: per gli utenti selezionati è previsto un premio, ossia proprio lo Zenfone 10.

Nei termini e condizioni viene specificato il valore del suddetto premio, ossia 749$: si tratterebbe proprio del prezzo di vendita di ASUS Zenfone 10!

La cifra in questione non fa riferimento al taglio di memoria ma è plausibile che si tratti di una versione base (forse da 8/128 GB). Ricordiamo che il precedente modello è stato lanciato a livello Global a 699$, quindi il nuovo flagship presenta un leggero rincaro.

Tenendo conto delle possibili specifiche, si tratta di un prezzo niente male: ASUS Zenfone 10 dovrebbe avere dalla sua lo Snapdragon 8 Gen 2, uno schermo AMOLED da 120 Hz, ricarica rapida da 67W ed una super fotocamera da 200 MP.

