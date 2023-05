I migliori termometri smart | La nostra Classifica

Ormai sempre più utenti sono appassionati di domotica e si impegnano per realizzare la propria casa smart, con tutti i vantaggi e le comodità che ne conseguono. Avere una casa intelligente non significa solo aspirapolvere, TV, plafoniere ed elettrodomestici vari, ma anche piccoli prodotti che rendono l'esperienza ancora più completa. In questo approfondimento andiamo a vedere quali sono i migliori termometri smart sul mercato: si tratta di prodotti utilissimi per valutare al meglio l'ambiente domestico e non solo dato che abbiamo a che fare con dispositivi portatili. Andiamo a conoscere i termometri/igrometri del momento e quali sono i loro utilizzi.

Quali sono i migliori termometri smart del momento

I termometri ed igrometri sono una categoria di prodotti utilissimi sia in casa che in ufficio, o in un laboratorio oppure per determinate esigenze. Se avete bisogno di valutare la temperatura e l'umidità dell'aria allora è fondamentale fare affidamento su questi dispositivi. Nel nostro caso adiamo a vedere quali sono i migliori termometri e igrometri smart: ci occuperemo quindi sono di soluzioni digitali, in grado di interfacciarsi con lo smartphone e l'interno ecosistema domestico (e che necessitano di un hub).

SwitchBot Indoor/Outdoor Thermo-Hygrometer

Uno dei modelli più accessibili e completi sulla piazza è sicuramente SwitchBot Indoor/Outdoor Thermo-Hygrometer, un dispositivo affidabile e ricco di funzionalità. Il termometro smart è dotato di un corpo compatto ed un pratico laccio che permette di tenerlo anche sospeso. Può essere piazzato praticamente ovunque e presenta un grado di impermeabilità di tipo IP65 (resiste ad acqua, pioggia, polvere e anche ai raggi UV). Per funzionare necessita di SwitchBot Hub mentre l'alimentazione è affidata a 2 batterie mini stilo.

Ovviamente, trattandosi di un prodotto intelligente, può essere usato in combinazione con altri prodotti della gamma smart home di SwitchBot. Come il nome lascia intendere, si tratta di un termometro da interno e da esterno: è utile – ad esempio – nella stanza dei più piccoli o di animali che hanno bisogno di vivere a determinate temperature e a certi livelli di umidità.

Inoltre il termometro SwitchBot è anche un valido alleato durante gite, viaggi ed il campeggio. Il dispositivo offre un grado di precisione fino a ± 1,8% RH e ± 0,2°C, con un aggiornamento ogni 4 secondi (in modo da monitorare temperatura e umidità in modo costante). È possibile monitorare i vari parametri direttamente tramite l'app per smartphone, con il supporto alle notifiche rapide. Per concludere, il termometro è dotato di archiviazione dati in locale fino a 68 giorni oppure fino a 2 anni utilizzando il cloud (disponibile con SwitchBot Hub).

Aqara

Un altro brand conosciuto ed apprezzato è sicuramente Aqara: il suo sensore di temperatura e umidità controlla i vari parametri in tempo reale, supporta HomeKit ed Alexa ed offre una precisione fino a ± 3% RH e ± 0,3°C. Il dispositivo è in grado di regolare automaticamente il livello di umidità se collegato ad un umidificatore smart. Tra le sue funzionalità troviamo anche un pratico sensore per la pressione (in grado di misurare la pressione atmosferica ed offre misurazioni ancora più precise).

Ovviamente anche a questo giro è presente un'app dedicata, in modo da poter controllare tutto tramite smartphone e ricevere notifiche in caso di cambiamenti nella temperatura e umidità.

Govee

Il termometro e igrometro targato Govee è una soluzione da interno con connettività WiFi e Bluetooth, un livello di precisione di ± 3% RH e ±0,3℃ (con dati aggiornati ogni 2 secondi), notifiche push e archiviazione dei dati per 20 giorni. Parliamo di un marchio leader del settore e di un prodotto di ottimo livello, ma ovviamente il prezzo sale (e non di poco).

Anche in questo caso abbiamo un'applicazione per smartphone ricca di dati, insieme alla possibilità di usufruire di un utile widget in cui visualizzare in tempo reale temperatura e umidità (senza la necessità di aprile l'applicazione Govee Home).

Molczov

Concludiamo la nostra panoramica con il termometro/igrometro da interno Molczov: in questo caso si tratta di una soluzione economica e basilare (ma comunque compatibile con Google Assistant ed Alexa), utile per chi è in cerca di un modello super accessibile.

