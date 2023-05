Android 14 Beta 2.1 disponibile da oggi: tutte le novità

Google, dopo due settimane dalla pubblicazione della seconda beta di Android 14, ha rilasciato in queste ore un nuovo aggiornamento minore a cui è affidato il compito di risolvere alcuni fastidiosi bug che in alcuni casi hanno addirittura impedito la corretta configurazione iniziale dello smartphone.

Android 14 Beta 2.1: aggiornamento minore che risolve diversi bug

Questo nuovo aggiornamento minore si occupa di risolvere diverse problematiche riscontate dagli utenti dopo la pubblicazione della seconda beta di Android 14. Il numero di build completo per questo nuovo aggiornamento è UPB2.230407.019 ed integra le patch di sicurezza di maggio 2023. Elencato qui sotto, trovate il changelog completo con tutte le novità di Android 14 Beta 2.1.

Risolto un problema che impediva agli utenti di completare la configurazione iniziale del dispositivo con Android 14 Beta senza essere iscritti al programma beta.

Risolti diversi problemi che potevano mostrare la percentuale della batteria a 0% nonostante un diverso livello di carica del dispositivo (Issue #281890661)

Risolti i problemi che in alcuni casi causavano la distorsione dell'audio dagli speaker dello smartphone (Issue #282020333), (Issue #281926462), (Issue #282558809)

Risolto un problema di stabilità del sistema che causa crash e freeze delle app (Issue #281108515)

Risolto un problema con la modalità Always-on-display quando il dispositivo è utilizzato con Android Auto (Issue #282184174)

Risolto un problema che causava il crash dell'app Google Foto quando si aprivano determinate foto

Risolto un problema che, quando la navigazione con le gesture era attiva, causava la sparizione della finestra picture-in-picture per i video nell'app Google TV

Risolto un problema che causa il crash dell'app Google Contatti quando si provavano a cambiare le impostazioni dell'account

Risolto un problema che impediva la visualizzazione delle notifiche di Google Messaggi quando la modalità Always-on-Display era attiva

Come sempre, l'aggiornamento è disponibile via OTA per tutti i possessori di smartphone Pixel che sono iscritti al programma beta di Android 14.

