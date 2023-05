Realme GT Neo 6 avrà uno Snapdragon 8 Gen 2 “migliorato”

Ora che i nuovi modelli della serie 11 sono finalmente arrivanti (anche se aspettiamo ancora il debutto Global), si comincia a parlare in modo più “intenso” del prossimo dispositivo della famiglia Neo. I nuovi leak anticipano parte delle specifiche e dipingono un quadro parecchio interessante: Realme GT Neo 6 dovrebbe puntare molto in alto e avere dalla sua addirittura uno Snapdragon 8 Gen 2 potenziato!

Realme GT Neo 6 potrebbe alzare di parecchio l'asticella, con specifiche davvero niente male

I primissimi leak dedicati al nuovo Neo sono arrivati già lo scorso aprile e già in quell'occasione si vociferava dell'ultimo SoC di punta di Qualcomm. Ora arrivano novità da DigitalChatStation, insider cinese spesso affidabile: secondo quanto riportato, Realme GT Neo 6 avrà ancora una volta uno schermo di tutto rispetto, una soluzione flat OLED con cornici sottili, risoluzione 1.5K+, PWM Dimming da 2.160 Hz e refresh rate di 144 Hz (tutte caratteristiche dell'attuale Realme GT Neo 5).

Non dovremmo ritrovare la super ricarica da 240W (o quella da 150W) ma una versione più sobria, da 100W. Il comparto fotografico farebbe affidamento su un sensore da 50 MP con OIS. Grandi novità per il chipset, invece: come rivelato, dovrebbe trattarsi proprio dello Snapdragon 8 Gen 2 ma pare che sarà una variante overcloccata.

Ovviamente manca una conferma da parte dell'azienda e tutti i dettagli vanno presi come semplici indiscrezioni. Il debutto di Realme GT Neo 6 dovrebbe avvenire nel corso del terzo trimestre del Q3.

