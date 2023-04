TikTok trasforma il trend in realtà: ecco gli avatar con l’IA

TikTok sta lavorando ad una nuova funzione che permetterà di sfruttare la propria immagine del profilo per generare un nuovo avatar grazie all'intelligenza artificiale. Proprio come accaduto con l'app Lensa (e conseguente trend sul noto social network) gli utenti potranno scegliere il loro stile personalizzato per la creazione di nuove immagini.

TikTok crea il vostro avatar con l'intelligenza artificiale

Il social media consultant Matt Navarra ha scovato in una build di test di TikTok la nuova funzione che consente la creazione degli avatar attraverso l'intelligenza artificiale. Quando questa nuova opzione sarà disponibile per tutti, agli utenti sarà chiesto di caricare dalle 3 alle 10 foto di se stessi per creare fino a 30 avatar diversi con l'IA. Sarà possibile scegliere fra 5 stili, ma scaricare soltanto una sola foto profilo al giorno.

Per scaricare più immagini sarà richiesto un nuovo abbonamento Plus di cui al momento non si conoscono i dettagli: potrebbe trattarsi di un abbonamento in stile Snapchat+ che garantisce agli utenti funzioni potenziate in cambio di un pagamento mensile.

TikTok has a NEW generative AI avatar creator! 🤖🎨📷



View thread to see what it can do 👇 pic.twitter.com/TDBbwok6bt — Matt Navarra (@MattNavarra) April 25, 2023

Al momento non è chiaro quando TikTok abiliterà questa funzione per tutti, ma Navarra ha consigliato di controllare periodicamente l'app del social network dato che l'attivazione potrebbe avvenire lato server e non lato client.

