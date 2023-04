Non solo salute: l’IA di Apple vi monitorerà le emozioni

Di tutte le compagnie tecnologiche, Apple è una di quelle che meno si sta esponendo sul tema dell'intelligenza artificiale: mentre Google, Microsoft e Elon Musk si stanno prodigando per mettersi in prima linea, in quel di Cupertino si va con i piedi di piombo, come sempre. Proprio su Google si è abbattuta una brutta tegola quando ha provato a dare dimostrazioni delle capacità del suo Bard, perdendo centinaia di miliardi di dollari. Ma con nome in codice Quartz, anche Apple starebbe lavorando al programma che coinvolgerebbe la tecnologia IA per migliorare il suo monitoraggio della salute.

Il progetto “Quartz” vede l'ingresso di Apple nel settore dell'intelligenza artificiale per la salute

Dietro questo nome in codice si nasconderebbe un nuovo servizio di coaching che userebbe l'intelligenza artificiale di Apple per migliorare salute e benessere degli utenti. E lo farebbe motivandoli nel fare attività fisica nonché mangiare e dormire meglio, con i dati raccolti tramite Apple Watch che verrebbero dati in pasto alla piattaforma IA per poi creare programmi di allenamento su misura. Ma la vera novità sarebbe il cosiddetto emotion tracker, che sarebbe in grado di monitorare l'umore nel corso della giornata, e si parla di algoritmi futuri che permetteranno ad iPhone di capire l'umore dell'utente dal modo in cui parlano e digitano i messaggi. In tal senso, dovrebbe giocare un ruolo importante anche il visore Apple Reality Pro, il cui debutto si starebbe avvicinando; indossandolo, infatti, gli utenti avranno a disposizione nuovi metodi di meditazione e funzionalità Fitness+.

Forse se ne riparlerà in occasione della conferenza WWDC 2023 a giugno, per una novità che è prevista per il 2024 e che dovrebbe prevedere un abbonamento mensile il cui costo è ancora ignoto. Fra le novità che quasi sicuramente verranno presentate all'evento si prevede l'espansione dell'app Salute anche su iPad con l'aggiornamento iPadOS 17 in arrivo a fine anno; in questo caso, l'obiettivo di Apple è espandere l'utilizzo dei suoi tablet negli ospedali, come fossero le cartelle cliniche del futuro. Infine, si menzionano nuove funzionalità per aiutare gli utenti con problemi alla vista come la miopia, e all'orizzonte si intravede anche la possibilità che Apple Watch monitori la glicemia.

