ONYX BOOX Tab Ultra C ufficiale: il nuovo tablet ePaper da 10,3″ a colori

ONYX International, compagnia specializzata nella produzione di dispositivi elettronici per la lettura di eBook, ha annunciato il suo primo tablet ePaper a colori, BOOX Tab Ultra C. Si tratta di una soluzione Android con l'esclusiva tecnologia BOOX Refresh, un processore octa- core Qualcomm ed un display e-ink Kaleido 3 da 300 ppi a colori; andiamo a scoprire tutti i dettagli ed il prezzo di questa novità.

ONYX BOOX Tab Ultra C ufficiale: caratteristiche e prezzo del nuovo tablet e-ink

Il nuovo ONYX BOOX Tab Ultra C, come anticipato anche in apertura, rappresenta un grande passo avanti per i tablet e-ink del brand grazie alla presenza di uno schermo con colori pastello. Il terminale adotta un pannello Kaleido 3 in grado di fornire una definizione di 300 ppi in modalità bianco e nero e di 150 ppi in modalità colore (riuscendo a visualizzare una palette di 4096 colori).

Il display è del 50% più sottile rispetto alle versioni precedenti, per una sensazione di scrittura ancora più realistica, e la proprietà antiriflesso permette di lavorare anche alla luce diretta del sole. La tecnologia e-ink ComfortGaze è una soluzione progettata per ottimizzare la visione sia di giorno che di notte con un'illuminazione frontale regolabile sia in intensità che in tonalità.

La tecnologia BOOX Super Refresh – alimentata da un chipset Snapdragon 662 con GPU dedicata – permette di scegliere fra quattro distinte modalità di refresh rate ottimizzate per le varie applicazioni, come lettura, scrittura e uso di app sullo schermo ePaper. In particolare, anche lo scorrimento delle pagine internet e delle notizie diventa fluido e piacevole.

Lato memorie sono presenti 4 GB di RAM e 128 GB di storage espandibile tramite microSD. Non manca una fotocamera posteriore da 16 MP con funzioni di scanner di documenti e OCR.

Il supporto nativo di Tab Ultra C per 24 formati digitali consente di prendere appunti a colori direttamente su qualsiasi documento supportato senza bisogno di alcuna conversione, mantenendo una sincronizzazione in tempo-reale su tutti i tuoi dispositivi. L'app Note integrata, inoltre, comprende numerosi strumenti progettati per ispirare la creatività e migliorare la produttività complessiva.

Presenti all'appello nuove funzionalità software (come l'integrazione con le principali soluzioni cloud di terze parti), la conversione delle note in testi, la possibilità di includere link a file e a pagine internet direttamente delle note e non solo.

La confezione di vendita standard comprende anche lo stilo Pen 2 Pro (con comma per cancellare sull'estremità posteriore); inoltre è disponibile anche una cover con tastiera magnetica opzionale (collegabile tramite i pogo pin laterali del tablet).

ONYX BOOX Tab Ultra C è disponibile nello store ufficiale al prezzo di 649€, con una promo lancio che permette di aggiungere la cover con tastiera in sconto a 50€ (invece di 109,9€). Il dispositivo arriverà anche su Amazon dalla terza settimana di maggio. E se siete curiosi di saperne di più sul modello Note Air2 Plus – un altro tablet e-ink di tutto rispetto – date un'occhiata alla nostra recensione!

