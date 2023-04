Con Xiaomi Mijia Floor Scrubber 2 l’acqua del rubinetto igienizza i pavimenti

Continuiamo a parlare di pulizie intelligenti con Xiaomi grazie ad un nuovo prodotto lanciato in patria. Si tratta di Xiaomi Mijia Wireless Floor Scrubber 2, aspirapolvere e lapapavimenti in grado di igienizzare le superfici al meglio: ecco i dettagli su caratteristiche e prezzo di questa novità, che arriva a poco più di un mese di distanza dal debutto del modello Floor Scrubber 2 Lite.

Xiaomi Mijia Wireless Floor Scrubber 2: caratteristiche e prezzo della nuova lavapavimenti

Rispetto alla sua versione Lite, Xiaomi Mijia Wireless Floor Scrubber 2 offre un livello di pulizia aggiuntivo grazie alla presenza di un modulo per l'elettrolisi dell'acqua. In questo modo è possibile lavare i pavimenti utilizzando acqua pulita al 100% e dall'elevato potere igienizzante. Per quanto riguarda il resto delle caratteristiche, ancora una volta siamo alle prese con un prodotto di tutto rispetto, targato Mijia.

La lavapavimenti è dotata di spazzole in grado di effettuare fino a 520 rotazioni al minuto mentre il motore a bordo è in grado di spingersi fino a 86.500 giri al minuto; inoltre grazie alla possibilità di piegarsi a 180° è una soluzione perfetta per pulizie sotto i mobili ed i letti. Potenza ed efficienza ai massimi livelli, il tutto con un'autonomia fino a circa 320 m2 (grazie alla batteria integrata da 4.000 mAh).

Il resto delle caratteristiche del dispositivo comprende un serbatoio dell'acqua pulita da 800 ml, uno da 700 ml per quella sporca, sensori per il rilevamento del livello di sporco dei pavimenti (in modo da selezionare automaticamente la giusta potenza), un pratico display LED e un assistente vocale.

Xiaomi Mijia Wireless Floor Scrubber 2 è stata lanciata in Cina di recente, al prezzo di 2199 CNY (circa 287€ al cambio): una cifra super per un prodotto completo a tutto tondo.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il