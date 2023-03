Xiaomi Mijia Wireless Floor Scrubber 2 Lite è il nuovo lavapavimenti economico

Ancora una volta la casa di Lei Jun ha sfornato un accessorio dedicato alla pulizia dal prezzo accessibile, dotato di caratteristiche di tutto rispetto. Xiaomi Mijia Wireless Floor Scrubber 2 Lite è il vacuum cleaner e lavapavimenti perfetto per chi cerca un prodotto economico e completo ed è stato appena lanciato in patria.

Xiaomi Mijia Wireless Floor Scrubber 2 Lite: tutto sul nuovo lavapavimenti low budget

Dal look minimale ed abbastanza “classico”, il nuovo lavapavimenti Xiaomi è una soluzione con sistema di autopulizia: basta posizionare il vacuum cleaner della sua base, premere un pulsante e dare il via alla pulizia automatica della spazzola. Il dispositivo è dotato di un serbatoio da 780 ml ed un contenitore da 550 ml per l'acqua sporca. Il tutto è smontabile in modo semplice ed intuitivo.

L'impugnatura di Xiaomi Mijia Wireless Floor Scrubber 2 Lite ospita il pulsante di accensione e quello per il cambio modalità; è presente anche un pratico display LED per visualizzare lo stato della batteria e il tipo di pulizia attivo. La batteria è un'unità da 4.000 mAh, in grado di offrire fino a 40 minuti di autonomia. Presente all'appello anche la modalità automatica, in grado di valutare in modo intelligente il tipo di sporco (e quindi aumentare la potenza in base all'occorrenza).

Il nuovo lavapavimenti Xiaomi Mijia Wireless Floor Scrubber 2 Lite è stato lanciato su YouPin ed altre piattaforma del brand in offerta lancio, al prezzo di circa 238€ al cambio attuale (ossia 1749 yuan); le vendite partiranno dal 15 marzo. Si tratta di una cifra decisamente appetibile per questa tipologia di prodotto: speriamo di vederla anche alle nostre latitudini grazie ad uno dei soliti store.

