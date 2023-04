Xiaomi spiega perché non farà più smartphone compatti

Con la conclusione del 2021, la dirigenza di Xiaomi annunciò che avrebbe allargato il suo catalogo di fascia alta anche agli amanti degli smartphone compatti. Fu così che dallo Xiaomi 11 da 6,81″ si passò allo Xiaomi 12 da 6,28″, creando una versione del suo top di gamma annuale più adatto a chi è alla ricerca di un telefono più ergonomico, sia per le mani che per le tasche dei pantaloni. Ma chi sperava che questo trend continuasse sta per ricevere una brutta notizia, arrivata per opera dello stesso Lei Jun.

Il patron di Xiaomi risponde alle richiesta: addio smartphone compatti, ecco perché

Xiaomi 13, Google Pixel 6a, iPhone 14, ASUS ZenFone 9, Samsung Galaxy S23

Come vedete in questa immagine, Xiaomi 13 è effettivamente uno degli smartphone più compatti in circolazione, seppur non sia il più minuto, visto che ci sono Google Pixel 6a, iPhone 14, ASUS ZenFone 9 e infine Samsung Galaxy S23 che fanno meglio. Potrà mai Xiaomi ottenere tale traguardo? A quanto pare no, secondo le ultime parole proferite da Lei Jun su Weibo per rispondere alle richieste degli utenti. Egli afferma che Xiaomi 13 faccia già abbastanza, avendo la stessa larghezza di iPhone 14 (cioè 7,15 cm), e che la compagnia sia sempre alla ricerca del miglior equilibrio nelle dimensioni.

Chi vorrebbe un modello ancora più compatto, come il fu iPhone 13 Mini (13,15 x 6,42 x 0,77 cm), non sarà accontentato: come specifica mr. Jun, uno smartphone più piccolo di Xiaomi 13 sarebbe un prodotto troppo di nicchia, e questo significherebbe un volume di vendita non in grado di sostenere i costi di ricerca e sviluppo necessari per la sua realizzazione. Senza contare i limiti a cui si andrebbe incontro in termini di batteria e fotocamera, non avendo lo spazio necessario per dare agli utenti le performance che vorrebbero. Xiaomi non è l'unica ad aver preso questa decisione, dopo che anche Apple ha fatto lo stesso cancellando la variante Mini del suo melafonino annuale.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il