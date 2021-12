Xiaomi conferma: più flagship compatti in futuro

Ci siamo: soltanto una settimana ci separa dall'evento che ci porterà la nuova serie Xiaomi 12. Una presentazione importante per la compagnia, che per l'ennesima volta si prepara a cambiare la carte in tavola. Se si ripercorre la storia dei suoi top di gamma, sin dal 2019 Xiaomi ha deciso di diversificare la proposta della sua serie principale. Se fino a Xiaomi Mi 8 il top di gamma era solo uno, con le generazioni successive i modelli si sono moltiplicati: prima con l'aggiunta di un modello Pro, poi con anche un modello Ultra, più tutte le varianti S, T, X e così via. A questo giro, invece, la strategia cambierà e i modelli saranno principalmente due, Xiaomi 12 e 12 Pro, un duo che porterà con sé un cambiamento non di poco conto.

L'ho ha già detto ore fa il patron Lei Jun: la serie Xiaomi 12 si ispirerà in maniera diretta ad Apple e i suoi iPhone. Non nell'estetica o nelle specifiche, quanto nelle dimensioni: per la prima volta dopo tanto tempo, Xiaomi vuole riportare in auge i top di gamma compatti. Sappiamo bene che là fuori c'è una fetta di pubblico che desidera uno smartphone facilmente maneggiabile ma con specifiche di alto livello. E se si guarda il panorama telefonico, soltanto iPhone 13 Mini e ASUS ZenFone 8 sono in grado di restituire questa esperienza.

Xiaomi 12 segnerà il ritorno dei top di gamma compatti, ma non sarà il solo

Con Xiaomi 12 e 12 Pro ciò cambierà: il primo modello sarà un flagship high-end di dimensioni ridotte, creato per incontrare questo desiderio. Al contempo, Xiaomi 12 Pro porterà avanti il trend attuale, cioè un top di gamma con dimensioni XL per chi vuole un ampio display (e relativa batteria più grande). Resta da capire quanto sarà ridotta la diagonale di Xiaomi 12: non appena la sapremo, la troverete nell'articolo di riepilogo delle specifiche.

Ma la parte ancora più interessante nella notizia la troviamo nelle parole della product manager del nuovo top di gamma. Xiaomi 12 non sarà un caso a sé, ma darà il via a un vero e proprio trend. Da qui in avanti, i top di gamma Xiaomi saranno disponibili in due versioni: piccola e grande, entrambe con specifiche da vero top di gamma. Un'ottima notizia per tutti gli amanti dei dispositivi compatti.

