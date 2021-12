BlitzWolf lancia il supporto per notebook definitivo: 5 ventole, luci RGB e tanta tamarraggine!

Il produttore cinese è un vero e proprio asso quando si tratta di accessori tech utili e convenienti. L'ultima novità è BlitzWolf BW-HS1, fresco di lancio su Banggood: il supporto per notebook e smartphone super tamarro e completo è già in offerta con codice sconto e spedizione EU!

BlitzWolf BW-HS1 è il supporto per notebook e smartphone completo e tamarro

Il supporto per notebook BlitzWolf BW-HS1 si presenta come un accessorio completo e tamarro: il dispositivo strizza l'occhio ai gamer grazie alle luci RGB ed è dotato di un sistema di raffreddamento composto da 5 ventole, con due livelli di velocità. Realizzato in metallo e dotato di sostegni in silicone, si presenta come un prodotto di qualità. Non mancano poi due porte USB aggiuntive (non sono mai abbastanza!) e la possibilità di sfruttare 4 livelli di inclinazione; inoltre è presente anche un pratico alloggiamento per lo smartphone, il quale può essere posizionato in tutta libertà.





Il supporto per notebook e smartphone BlitzWolf BW-HS1 debutta su Banggood e ovviamente non potevano mancare un codice sconto dedicato e la spedizione direttamente dai magazzini europei dello store. Di seguito trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box, provate a disattivare AdBlock.

