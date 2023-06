Ulefone Power Armor X11 ufficiale: il ritorno del rugged phone compatto

Lo scorso settembre la casa cinese ha lanciato il modello Power Armor X11 Pro, rugged compatto particolarmente apprezzato dagli amanti degli smartphone resistenti e dotati di tanta batteria. Ora il dispositivo torna sotto i riflettori in versione rinnovata: Ulefone Power Armor X11 è ufficiale e in questo approfondimento andiamo a scoprire tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

Ulefone Power Armor X11: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Il nuovo arrivato del brand cinese presenta uno stile simile a quello del fratello Pro: abbiamo quindi un corpo robusto, una fotocamera principale inserita in un modulo rettangolare ed un look particolarmente “urbano” ed aggressivo, per gli amanti del genere. Il telefono misura 158,2 x 76,7 x 19,3 mm per un peso di 330 grammi; tirando le somme si tratta di un rugged abbastanza compatto.

Ultefone Power Armor X11 monta uno schermo LCD IPS da 5,45″ con risoluzione HD+ (1440 x 720 pixel), un pannello con cornici ampie. C'è spazio per un LED di notifica mentre lungo il bordo del dispositivo trova spazio anche un ingresso mini-jack da 3,5 mm per le cuffie. Lateralmente è presente un pulsante fisico personalizzabile ma manca il lettore d'impronte digitali (il dispositivo si affida al Face Unlock 2D e ai classici metodi di sblocco, ossia PIN o pattern). Non mancano le certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H.

Specifiche tecniche

Le specifiche tecniche di Ulefone Power Armor X11 si basano sul chipset Helio A22, con una GPU IMG PowerVR GE8300, 4 GB di RAM e 32 GB di storage espandibili tramite micro SD (fino a 256 GB). Il modello Pro – lanciato lo scorso anno – offre una soluzione Helio G25 con 4/64 GB di memorie.

Il dispositivo non è solo una smartphone ultraresistente, ma funge anche da battery phone grazie ad una capiente unità da 8.150 mAh con ricarica rapida da 10W (tramite Type-C). Il comparto fotografico offre un sensore principale da 16 MP (Samsung S5K2P7) accompagnato da un obiettivo dedicato alla profondità di campo; abbiamo poi una selfie camera da 5 MP.

Il resto del comparto comprende il supporto Dual SIM 4G, WiFi Dual Band, Bluetooth 5.0, NFC per i pagamenti e GPS mentre lato software è presente Android 13 in versione pura.

Ulefone Power Armor X11 – Prezzo e uscita

Il nuovo Ulefone Power Armor X11 debutta su AliExpress in offerta lancio: per un periodo limitato di tempo il prezzo sarà di 158,2€, con spedizione gratis.

