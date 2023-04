Dopo 2 anni, Samsung Galaxy Watch 6 avrà un nuovo SoC

Negli scorsi due anni, Watch 4 e Watch 5 erano entrambi mossi dall'Exynos W920, ma ci stiamo preparando all'esordio dell'Exynos W980 con la serie Samsung Galaxy Watch 6. Per il debutto dei nuovi smartwatch, Samsung avrebbe preparato un nuovo System-on-a-Chip per sostituire la soluzione utilizzata da due anni: ecco che cosa sappiamo in termini di specifiche.

Samsung Galaxy Watch 6: al loro interno ci sarà un nuovo microchip Exynos

Exynos W980 non ha ancora una scheda tecnica esatta, ma secondo quanto trapelato farebbe sì che Samsung Galaxy Watch 6 sia il 10% più veloce rispetto alle generazioni precedenti. Il SoC potrebbe essere realizzato nuovamente con processo produttivo a 5 nm come W920 ma passando da produzione LPE (Low Power Early) a LPP (Low Power Performance) quindi con consumi migliorati.

Della nuova serie Samsung Galaxy Watch 6 sappiamo già molte cose, fra cui come cambierà il display, che avrà un gradito ritorno e un'autonomia migliorata. Il lancio dei nuovi smartwatch è previsto per i prossimi mesi, all'evento Samsung Unpacked in cui dovremmo scoprire anche i nuovi Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, i tablet Galaxy Tab S9 e si vocifera ci sarà anche il primo tablet pieghevole.

