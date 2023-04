iQOO 12 avrà una ricarica ancora più potente (e tanta batteria)

Cominciano a fare capolino le prime informazioni su iQOO 12 e 12 Pro, i prossimi modelli top del brand di vivo. Le ultime novità vanno a toccare un argomento molto caro a tutti gli utenti: la velocità di ricarica. Infatti, chi punta alla versione standard potrebbe trovare una piacevole novità: non solo una ricarica cablata ancora più veloce, ma anche l'introduzione di quella wireless.

Aggiornamento 21/04: arrivano ulteriori novità per batteria e ricarica di iQOO 12. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

Ricarica super per iQOO 12: tra 200 e 120W secondo i rumor

iQOO 11

La nuova serie iQOO 12 dovrebbe arrivare nel corso del 2023 in Cina, portando alla luce due nuovi smartphone: il modello standard e quello Pro. Attualmente, iQOO 11 e iQOO 11 Pro supportano rispettivamente la ricarica a 120W e 200W, con il modello superiore in grado anche di sfruttare la ricarica wireless a 50W.

Secondo quanto dichiarato da Digital Chat Station, noto insider asiatico, sembra che l'intenzione di iQOO sia quella di alzare ancora di più l'asticella con l'arrivo della serie 12. I nuovi smartphone, infatti, potrebbero essere dotati di una ricarica ancora più veloce già sul modello standard, guadagnano anche la ricarica wireless.

Inizialmente il leaker ha parlato di una velocità compresa tra 200W e 120W, quindi, per iQOO 12 standard, ma gli ultimi dettagli potrebbero aver cambiato le carte in tavola. L'ultima indiscrezione dell'insider fa riferimento ad una capiente batteria da 5.000 mAh con ricarica da 200W ma non viene menzionata la ricarica wireless.

Restiamo in attesa di ulteriori dettagli ma possiamo fare già un'ipotesi: magari iQOO 12 alzerà il tiro con il supporto ai 200W mentre la versione Pro avrà dalla sua sia la ricarica lampo che quella wireless.

In merito all'uscita dalla serie è probabile che ci sarà da attendere parecchio: probabilmente i nuovi modelli sarà dotati dello Snapdragon 8 Gen 3, quindi bisognerà pazientare fino al quarto trimestre del 2023.

Nel frattempo ricordiamo che la versione Global di iQOO 11 è stata ufficializzata a gennaio, quindi anche per quanto riguarda il debutto di iQOO 12 Global potremmo puntare sullo stessa finestra temporale (per il 2024).

