Google Pixel 7a con Face Unlock: un leak alimenta le speranze

Ci stiamo avvicinando sempre più al lancio ufficiale di Google Pixel 7a, lo smartphone di fascia economica della linea Pixel, e i rumor che circolano in rete iniziando ad intensificarsi. Un noto insider, infatti, ha condiviso su Twitter nuove immagini che alimentano le speranze di vedere il Face Unlock anche su questo nuovo modello, nonostante questa funzione abbia avuto alti e bassi sugli smartphone Pixel.

Google Pixel 7a potrebbe avere lo sblocco con riconoscimento facciale

SnoopyTech, noto leaker in attività sui social network, in queste ore ha pubblicato in rete nuove immagini e screenshot relative ad alcune funzioni di Google Pixel 7a, tra cui ci sarebbe anche il riconoscimento facciale per lo sblocco dello smartphone (Face Unlock). Questa funzione debuttò sulla serie Pixel con il modello 4, ma non ha fatto ritorno fino all'arrivo di Pixel 7 e 7 Pro.

Pixel 7a, quindi, potrebbe essere il primo della serie A di Google ad ottenere lo sblocco con riconoscimento facciale, mentre 6a e 5a hanno sempre e solo messo a disposizione il sensore per le impronte digitali e il Pattern/PIN. Negli screenshot condivisi dall'insider si vede (seppur un po' sfocato a causa della bassa risoluzione) la schermata delle impostazioni con la relativa voce per il Face Unlock: segno inequivocabile della presenza della funzione.

Purtroppo si tratta ancora di un rumor, bisognerà quindi attendere la presentazione ufficiale del nuovo smartphone per avere informazioni certe. Non bisognerà attendere poi tanto: Google Pixel 7a infatti dovrebbe essere svelato in occasione dell'evento I/O di maggio.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il