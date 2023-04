Google Pixel 7a mostrato a tutto tondo da OnLeaks: queste le colorazioni

La serie Pixel 7 di Mountain View si arricchirà con una nuova aggiunta, già protagonista di molteplici leak da mesi. Stiamo parlando di Google Pixel 7a: ecco tutto quello che sappiamo finora su design, caratteristiche, specifiche tecniche, prezzo ed uscita sul mercato!

Aggiornamento 12/04: OnLeaks torna a parlare del nuovo Pixel, con le immagini dedicate a tutte le colorazioni disponibili. Trovate tutte le novità direttamente all'interno dell'articolo.

Google Pixel 7a: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Il look di Google Pixel 7a è stato svelato da OnLeaks con una serie di immagini render. L'insider ci mostra il design del dispositivo, insieme alle colorazioni che saranno disponibili al debutto (ossia una versione bianca, una grigia ed una caratterizzata da una scocca azzurra).

Il design richiama tantissimo quello di Pixel 7, con un ampio schermo con punch hole centrale ed una banda posteriore rialzata che ospita la dual camera orizzontale ed il flash LED. In termini di dimensioni si parla di 152,4 x 72,9 x 9,0 mm (10,1 mm tenendo conto della sporgenza del modulo fotografico).

Lungo il bordo inferiore abbiamo lo speaker e la porta Type-C mentre secondo le varie indiscrezioni dovremmo avere anche un mini-jack da 3.5 mm per le cuffie.

Lo schermo dovrebbe essere un'unità OLED da 6,1″ con risoluzione Full HD+, refresh rate a 90 Hz ed un lettore d'impronte digitali integrato.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Proprio come nel caso del Pixel 6a (a proposito, date un'occhiata alla nostra recensione) pare che avremo il chipset visto a bordo dei fratelli maggiori. Google Pixel 7a dovrebbe avere dalla sua il Tensor G2 di Pixel 7 e 7 Pro, soluzione octa-core a 5 nm con 2 x 2,85 GHz Cortex-X1 + 2 x 2,35 GHz Cortex-A78 + 4 x 1,8 GHz Cortex-A55 e GPU Mali-G710 MP07. Lato memorie dovremmo avere fino a 8 GB di RAM LPDDR5 e fino a 256 GB di memoria interna UFS 3.1.

Rispetto al modello precedente dovremmo avere l'aggiunta della ricarica wireless (anche se da 5W). Ovviamente è impossibile non aspettarsi Android 13 come software.

Per il comparto fotografico si vocifera di sensori Sony IMX787 da 64 MP e IMX712 (ultra-wide) da 12 MP. La selfie camera sarebbe un'unità da 10,8 MP.

Google Pixel 7a – Prezzo e uscita

La data di presentazione di Google Pixel 7a non è stata ancora confermata; tuttavia il debutto potrebbe avvenire nel corso del prossimo Google I/O 2023, fissato per il 10 maggio. Ricordiamo che nel corso dei mesi il dispositivo è stato protagonista di varie vicissitudini: prima Amazon ha pubblicato la pagina del prodotto in largo anticipo, poi un prototipo è finito in vendita su eBay.

Il prezzo di Pixel 7a non è ancora noto e mancano leak: ricordiamo che il predecessore è stato lanciato in Italia a 459€, quindi è lecito immaginare una cifra simile anche per il nuovo capitolo.

