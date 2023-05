Google Pixel 7a non ha più segreti: arriva anche il teardown

Con il nuovo Google Pixel 7a stiamo assistendo ad una situazione piuttosto paradossale: nonostante il dispositivo non sia stato nemmeno ufficialmente annunciato, del nuovo smartphone di Google si conosce già ogni dettaglio, è possibile acquistarlo su eBay e addirittura è disponibile il primo video dello smontaggio completo.

Google Pixel 7a smontato: il nuovo smartphone ha un ottimo livello di riparabilità

Lo YouTuber PBKreviews ha pubblicato in queste ore il video teardown di Google Pixel 7a, evidenziando un ottimo livello di riparabilità a cui ha assegnato il voto 7.5 su 10. Lo smartphone, infatti, può essere smontato sia dal lato frontale che da quello posteriore, quindi una eventuale sostituzione dello schermo non richiederà un completo disassemblaggio del dispositivo.

Una volta rimossa la scocca quello che salta all'occhio è la presenza della bobina per la ricarica wireless e l'antenna NFC, affiancati dalla batteria da 4300 mAh che risulta estremamente semplice da rimuovere e sostituire in caso di malfunzionamenti. La porta di ricarica USB-C è saldata alla scheda madre, che incorpora anche i tre sensori per le fotocamere.

La presentazione ufficiale (e il relativo arrivo sul mercato) di Google Pixel 7a è previsto il 10 maggio, in occasione dell'evento I/O 2023 di Google. In quella data dovrebbero accompagnare il nuovo smartphone sul palco anche Pixel Fold e Pixel Tablet.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il