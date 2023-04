OPPO Reno 8 Pro in super sconto: 8/256 GB a meno di 500€ su eBay!

L'ultimo modello top della famiglia Reno è sempre una buona scelta: andiamo a scoprire quali sono le migliori occasioni (in offerta lampo o con codice sconto) per risparmiare su OPPO Reno 8 Pro 5G, uno dei dispositivi più interessanti sulla piazza!

Sottile, leggero, stiloso e potente: questo è OPPO Reno 8 Pro, uno smartphone 5G mosso dal Dimensity 8100-MAX e dotato di uno schermo AMOLED da 6,7″ Full HD+ a 120 Hz. Non manca una batteria capiente – da 4.500 mAh – con il supporto alla ricarica rapida da 80W, mentre il comparto fotografico si basa su un sensore IMX766 da 50 MP e il supporto della NPU MariSilicon X. Volete saperne di più? Eccovi la nostra recensione!

La migliore occasione dedicata ad OPPO Reno 8 Pro – da 8/256 GB – arriva grazie a quest'offerta lampo su eBay: il prezzo scende a soli 469€, oltre il 40% di sconto.

