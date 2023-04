Samsung Galaxy S24: ci sono novità per memorie e batterie

Ci sono determinati smartphone la cui attesa è costellata di innumerevoli indiscrezioni, e fra questi figurano in prima linea i flagship Samsung, come la serie Samsung Galaxy S24. Da quando è uscita la serie S23, si parla già di come l'azienda sud coreana cambierà se non migliorerà le prossime uscite, e questa volta il leak si concentra su due aspetti chiave: memorie e batterie.

La serie Samsung Galaxy S24 potrebbe vedere migliorie in termini di memorie e batterie

Partiamo dal rumor più concreto, che vedrebbe la serie Samsung Galaxy S24 dotarsi di memorie più capienti. Essendosi basata interamente su soluzioni Qualcomm, con la serie S23 la compagnia non ha avuto molto spazio di manovra in termini di tagli di memoria. L'utilizzo dello Snapdragon 8 Gen 3 avrebbe comportato una spesa più alta del +49,9% rispetto all'utilizzo di SoC proprietari, e per ammortizzarla avrebbe quindi adoperato tagli base più bassi rispetto a quanto sperato. Ma con S24 si vocifera che ci sarà l'Exynos 2400, e quindi ciò consentirebbe a Samsung di offrire 12/256 GB come taglio base, eliminando quindi quello da 8/128 GB, con S24 Ultra che arriverebbe anche a toccare i 16 GB di RAM (S23 Ultra si ferma a 12).

C'è poi un altro rumor, questa volta meno diretto, che parla di come Samsung SDI, la divisione che produce le batterie Samsung, starebbe adottando una nuova tecnologia di impilamento di anodo e catodo che permetterebbe di aumentare la capacità delle batterie senza aumentare le dimensioni. Una tecnica simile è stata utilizzata di recente da Honor e Xiaomi, a cui potrebbe quindi seguire Samsung con una serie S24 che potrebbe dotarsi di batterie energicamente più dense. Tuttavia, quando si parla di batterie bisogna andarci con i piedi di piombo, specialmente con Samsung che dopo il flop di Note 7 ci pensa due volte prima di apportare modifiche strutturali.

