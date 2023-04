Samsung S24 e Exynos 2400: il SoC avrà specifiche mai viste prima

All'inizio sembrava un'ipotesi quasi remota, visto lo stato critico della divisione semiconduttori, ma è sempre più quotata l'idea che la serie Samsung Galaxy S24 sia mossa dall'Exynos 2400. Visto il successo riscosso dalla serie S23, grazie in buona parte allo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, si credeva che la compagnia coreana preferisse riadottare SoC targati Qualcomm, ma dopo solo un anno sarebbe pronta a tornare sui suoi passi con SoC migliorato sotto praticamente ogni punto di vista.

Ancora rumors su Exynos 2400, il SoC previsto a bordo di Samsung Galaxy S24

Delle specifiche tecniche dell'Exynos 2400 abbiamo già parlato in precedenza, soprattutto quando si parla di efficienza energetica, argomento particolarmente sensibile in casa Samsung. Ed è nuovamente l'insider Revegnus a svelare nuovi dettagli, confermando l'adozione di un'inedita CPU deca-core ARMv9, così composta:

1 core Cortex-X4 a 3,1 GHz

2 core Cortex-A720 a 2,9 GHz

3 core Cortex-A720 a 2,6 GHz

4 core Cortex-A520 a 1,8 GHz.

Ci sarebbe poi la componente grafica, che sarebbe gestita da un'inedita GPU AMD con architettura RDNA2 e 6WGP (Workgroup Processor), cioè 12 CU (Computer Unit) rispetto alle 3 della Xclipse 920 dell'Exynos 2200. Se così fosse, sarebbe un deciso passo in avanti in termini prestazionali, per una scheda grafica che sappiamo per certo verrà nuovamente realizzata in collaborazione con il chipmaker statunitense. Considerato che per l'Exynos 2300 di S23 FE si vocifera una frequenza di clock della GPU particolarmente elevata, con S24 potrebbe salire ulteriormente di livello anche se è possibile che non arrivi qua da noi.

