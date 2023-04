Exynos 2400 e AMD: cosa aspettarci da Samsung Galaxy S24

Nonostante la serie S23 abbia beneficiato dal passaggio a Qualcomm e all'efficace Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, le indiscrezioni sembrano puntare al ritorno del SoC proprietario per la prossima serie S24. L'ultimo capitolo lo abbiamo avuto con la sfortunata serie S22, con l'Exynos 2200 che ha decretato l'insuccesso di Samsung al punto da perdere TSMC come cliente e abbandonare l'Exynos 2300, al punto che si discute di un possibile Galaxy S23 FE ancora basato su Exynos 2200. Al contrario, per il futuro della serie S24 si parla di un ipotetico Exynos 2400, una teoria che adesso viene consolidata dalla stessa Samsung.

Samsung e AMD, la partnership prosegue in vista di Galaxy S24 ed Exynos 2400

A partire dal 2019, Samsung ha avviato la partnership con AMD, grazie alla quale è passata dalle GPU Mali di ARM a quelle AMD con Exynos 2200 e la sua Xclipse 920 basata su architettura RDNA 2, un'esclusiva nonché la prima GPU AMD su uno smartphone; tuttavia, come vi dicemmo nella recensione, la scheda grafica sarebbe sì potente ma causa scarsa compatibilità con le app non riesce a dare il meglio di sé. Adesso Samsung annuncia di aver esteso l'accordo pluriennale, e questo significa “più generazioni di soluzioni grafiche AMD Radeon” nel futuro dell'azienda sud-coreana. Guarda caso proprio quando i rumor parlano del ritorno dei SoC Exynos: coincidenze?

