Samsung Galaxy Buds 3 e SmartTag 2 tra le novità del prossimo Unpacked

Il prossimo evento Unpacked è previsto per il mese di agosto e i principali protagonisti saranno i nuovi smartphone pieghevoli della serie Galaxy. Oltre ai flagship della seconda metà del 2023 ci saranno anche altre novità: alcune sono già note (come la gamma Watch 6) ed ora si aggiungono anche altre due prodotti. Secondo un recente report l'evento di agosto sarà anche il palcoscenico delle nuove Samsung Galaxy Buds 3 e di Galaxy SmartTag 2.

Samsung Unpacked di agosto: in arrivo anche Galaxy SmartTag 2 e le TWS Galaxy Buds 3

Per quanto riguarda le nuove TWS di Samsung, non si tratta di una vera e propria sorpresa. Il debutto degli auricolari di terza generazione era nell'aria e di certo c'è un bell'entusiasmo dietro il loro lancio. Nonostante ciò al momento i leak scarseggiano: i prossimi auricolari true wireless Samsung Galaxy Buds 3 dovrebbero debuttare durante il futuro Unpacked ma non ci sono indizi su quali saranno le migliorie.

Ovviamente è impossibile non aspettarsi un design simile a quello dell'attuale generazione, con un corpo a capsula, varie colorazioni e un'indossabilità in-ear.

L'altra grande sorpresa che dovrebbe trovare spazio all'evento di agosto sarà la seconda generazione dello smart tag del brand. Samsung Galaxy SmartTag 2 (il nome è un'incognita) potrebbe arrivare con varie migliorie ma anche in questo caso mancano dettagli. Inoltre non sappiamo se anche questo localizzatore sarà un'esclusiva Galaxy (come gli attuali SmartTag e SmartTag+) oppure se funzionerà anche con altri Android e magari anche i dispositivi iOS.

Il Galaxy Unpacked di agosto vedrà il debutto dei nuovi Z Fold 5 e Z Flip 5, insieme alla serie Watch 6. Non resta che attendere una conferma da parte di Samsung, insieme alla data precisa dell'evento.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il