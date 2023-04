Oggi è il compleanno di Xiaomi: offerte e Coupon per festeggiare in grande!

Oggi, 6 aprile 2023, è un giorno speciale per tutti gli appassionati della compagnia di Lei Jun. Si tratta infatti del 13° compleanno di Xiaomi, un evento che viene festeggiato sia in patria che negli altri paesi in cui è presente il brand. Per una celebrazione in grande stile, in questi giorni si tiene lo Xiaomi Fan Festival 2023, che ora raggiunge il suo culmine con tante offerte e Coupon dedicati al giorno più speciale dell'anno. Smartphone, tablet, accessori, prodotti life stile: le occasioni in salsa Xiaomi non mancano!

Xiaomi Fan Festival 2023: oggi è il giorno del compleanno e si festeggia con offerte e Coupon

A partire da oggi e fino al 16 aprile 2023, ci troviamo nel secondo periodo promozionale dell'evento Xiaomi Fan Festival 2023: è possibile risparmiare su tanti prodotti del brand, accumulare ed utilizzare i Mi Point e ricevere dei Coupon Blind Box (dei codici sconto a sorpresa). Non mancano le offerte lampo sui migliori smartphone Xiaomi e Redmi, ma le occasioni riguardano anche le varie soluzioni dell'ecosistema del brand.

Per scoprire tutte le offerte dedicate allo Xiaomi Fan Festival, non resta che dare un'occhiata alla pagina dell'evento.

Per quanto riguarda il 6 aprile, ossia il giorno del compleanno di Xiaomi, non mancano una sfilza di sconti esclusivi direttamente nello store ufficiale. Di seguito trovate tutte le offerte disponibili.

[in aggiornamento]

Le occasioni per il 13° compleanno di Xiaomi continuano anche su Amazon ed eBay, con tanti prodotti a prezzo scontato!

