Lo Xiaomi Fan Festival è anche su eBay: fino a 200€ di sconto con il nuovo Coupon!

Il mese di aprile è particolarmente importante per Xiaomi e i Mi Fan più appassionati, dato che si festeggia il compleanno della compagnia cinese. Il 6 aprile è il giorno fatidico e per l'occasione tutto il periodo precedente e successivo, vede sconti e offerte sul meglio dell'ecosistema del brand. Lo Xiaomi Fan Festival 2023 ha fatto capolino sullo store ufficiale ed ora arriva anche su eBay con un nuovo Coupon per permette di risparmiare fino a 200€!

Nuovo Coupon eBay per lo Xiaomi Fan Festival 2023: risparmia il 15% su smartphone, tablet, accessori e smart home

Il funzionamento del nuovo Coupon eBay per lo Xiaomi Fan Festival 2023 è semplicissimo e simile a quanto in visto in precedenti occasioni. È presente una pagina dedicata all'evento con una sfilza di prodotti inclusioni nella promozione: fino al 12 aprile (ore 23:59) è possibile utilizzare il codice sconto XIAOMIDAYS23 per risparmiare il 15% sull'ordine (fino ad un massimo di 50€).

Il nuovo Coupon eBay può essere utilizzato fino a 4 volte durante il periodo promozionale: ciò vuol dire che sfruttandolo al massimo delle possibilità il risparmio è di ben 200€. Per riscattare il codice basta inserire uno o più prodotti idonei all'interno del carrello e inserire il coupon nell'apposito campo, prima di effettuare il pagamento.

Qualche esempio di occasioni imperdibili? Eccovi una selezione di prodotti e non dimenticate di utilizzare il codice XIAOMIDAYS23 per ottenere il prezzo indicato!

Ovviamente questa è solo una piccola parte delle offerte Xiaomi Fan Festival 2023 con Coupon eBay. Per scoprire tutte le occasioni, date un'occhiata alla pagina dedicata all'evento!

