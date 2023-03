Android 13 QPR3 terrà al sicuro il vostro PIN dagli sguardi indiscreti

Con la nuova beta del QPR3 di Android 13, Google ha introdotto una nuova funzione per la privacy che prova a tenere al sicuro il PIN dello smartphone anche mentre viene digitato, per evitare che possa essere riconosciuto da chi prova ad allungare lo sguardo. Questa nuova funzione, chiamata “Enhanced PIN privacy”, potrebbe essere parte del Pixel Feature Drop in arrivo a giugno.

Android 13: privacy migliorata per proteggere il PIN anche quando viene digitato

Ai giorni d'oggi, avere accesso allo smartphone di qualcuno significa ottenere una panoramica completa sulla sua vita. Per questo motivo utilizziamo password, codici e PIN per evitare che le informazioni sensibili finiscano nella mani di chiunque prenda in mano il nostro smartphone. Google conosce bene i pericoli derivati dalla mancanza di privacy ed introdurrà in Android 13 QPR3 la funzione “Enhanced PIN privacy”.

Questa funzione si occupa di disattivare completamente l'animazione relativa alla pressione del tasto durante la digitazione del PIN. In origine, ogni volta che premiamo un tasto per inserire il PIN, questo si illumina per confermare la corretta pressione e l'inserimento della cifra: Enhanced PIN privacy, invece, disattiva questo feedback visuale per evitare che le informazioni possano essere carpite dalle persone nelle vicinanze.

Una misura di sicurezza che potrebbe essere definita quasi banale, ma assolutamente efficace. Limitare la visuale di chi “butta l'occhio” è il modo migliore per evitare che le nostre informazioni possano finire nella mani sbagliate. Chissà che questa funzione non possa essere alla base anche di Android 14, che aumenterà la sicurezza anche per le app limitando i task killer.

