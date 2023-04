Samsung Galaxy Z Flip 5: ecco quanto sarà grande il display esterno

Aggiornamento 03/04: compaiono in rete le immagini dello schermo esterno di Samsung Galaxy Z Flip 5, le trovate all'interno dell'articolo.

Il mercato degli smartphone pieghevoli è in rapida crescita, con produttori come Samsung, OPPO e Motorola (e a breve anche vivo) che si sfidano a colpi di innovazioni e funzionalità. Tra questi, il Samsung Galaxy Z Flip 5 promette di superare il rivale OPPO Find N2 Flip grazie a uno schermo esterno più grande.

Samsung Galaxy Z Flip 5 supererà tutti i competitor con un display esterno più ampio

Nella categoria degli smartphone pieghevoli a conchiglia, OPPO Find N2 Flip si distingue per il suo ampio schermo esterno da 3,26″ di diagonale, che consente l'accesso a diverse funzioni senza dover aprire il dispositivo. Questo pannello rappresenta uno dei principali vantaggi del terminale, seppur il software sia ancora da rifinire per espanderne le funzionalità, come sottolineato nella nostra recensione.

Anche RAZR 2022 di Motorola offre uno schermo esterno con una diagonale di 2,7″, che permette di utilizzare alcune sue funzioni da chiuso. Secondo le indiscrezioni dell'insider Ice Universe, il Samsung Galaxy Z Flip 5 supererà entrambi vantando un pannello esterno da 3,4″ di diagonale e un rapporto di forma quasi quadrato, occupando quasi l'intera sezione esteriore. I primi concept lo immaginavano con un doppio display esterno, ma gli ultimi render pubblicati mostrano invece un pannello che si estende per tutta la sezione, lasciando spazio unicamente alle fotocamere.

Questa caratteristica rappresenterebbe un notevole passo avanti rispetto all'attuale Z Flip 4, che ha uno schermo esterno di soli 1,9″. Grazie a questa maggiore superficie, Galaxy Z Flip 5 dovrebbe offrire funzionalità aggiuntive rispetto al capitolo precedente, non soltanto per scattare selfie con la fotocamera principale ma anche per controllare notifiche, rispondere ai messaggi e forse anche per usare app a smartphone chiuso. Questo lo renderà un'opzione ancora più interessante per gli appassionati di smartphone pieghevoli e in particolare di flip phone.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il