Sonos presenta Roam 2: lo speaker portatile diventa ancora più semplice da usare

Sonos presenta in questi giorni il nuovo Roam 2, una versione aggiornata del popolare speaker portatile che in questa nuova edizione diventa ancora più semplice da utilizzare grazie ai controlli migliorati ad una configurazione ancora più rapida. Lo speaker è ancora una volta incredibilmente leggero, robusto e potente: l’ideale per ascoltare la propria musica preferita ovunque ci si trovi.

Sonos Roam 2 ufficiale: controlli migliorati e configurazione più rapida

Crediti: Sonos

Il design del nuovo Sonos Roam 2 include un elegante logo monocromatico e pulsanti di accensione e Bluetooth separati e discreti per un utilizzo semplificato e diretto. Le dimensioni ristrette dello speaker non pregiudicano, però, il sonoro: infatti questa particolare cassa portatile offre un audio ricco e dettagliato, con bassi profondi e pieni, proprio come ci si potrebbe aspettare da uno speaker più grande.

Sonos Roam 2 è dotato sia di connessione Wi-Fi che Bluetooth 5.2, ed è subito pronto all’uso: una volta estratto dalla confezione, infatti, può essere configurato in pochi secondi per iniziare immediatamente a riprodurre la propria musica preferita. Con la modalità Trueplay automatica, inoltre, si ottiene sempre la migliore esperienza di ascolto in qualsiasi ambiente ci si trovi.

La batteria da 18 Wh garantisce un’autonomia di ben 10 ore di riproduzione musicale senza interruzioni, mentre la ricarica avviene tramite cavo USB-C (incluso in confezione) oppure attraverso qualsiasi caricatore wireless con certificazione Qi. Lo speaker inoltre, è pronto ad affrontare qualsiasi intemperie grazie alla certificazione IP67 che lo protegge da schizzi, caldo e freddo.

Sonos Roam 2 è disponibile nelle colorazioni Olive, Sunset, Wave, Black e White al prezzo di 199€, direttamente tramite il sito ufficiale.

