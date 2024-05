Con Powkiddy X55 rivivi i giochi del passato anche in mobilità: oggi a oltre metà prezzo

Con l’esplosione del boom delle retro-console sul mercato sono arrivati una varietà incredibile di dispositivi portatili che permettono di rivivere le grandi emozioni del passato con la tecnologia moderna. Una di queste è PowKiddy X55 che con il suo design ergonomico permette di godersi lunghe sessioni di gioco ai propri titoli preferiti.

Powkiddy X55 è la retro-console con display HD da 5.5″ in super offerta

Crediti: Powkiddy

PowKiddy X55 è una retro-console con display IPS da 5.5″ con risoluzione HD (1280 x 720 pixel), dotata di chipset RK3566 con CPU quad-core Cortex-A55 e GPU Mali G52, a cui viene affiancato 1 GB di RAM LPDDR4X per emulare al meglio del console del passato. La scocca è realizzata completamente in plastica ABS, mentre può essere acquistata sia nella colorazione blu che in quella nera.

La retro-console offre una dotazione standard per quanto riguarda gli input: abbiamo infatti a disposizione un tastierino XABY (in stile Nintendo), due analogici, tastierino DPAD, tasti dorsali, grilletti e ovviamente START e SELECT. Il dispositivo è dotato inltre di connessione Bluetooth per gli accessori, con la possibilità di collegare la console alla TV tramite HDMI. Per quanto riguarda la batteria, invece, abbiamo a disposizione un’unità da 4000 mAh che assicura un’ottima autonomia.

PowKiddy X55 è disponibile oggi al prezzo di 92€ grazie alla combinazione di offerta lampo e codice sconto di TomTop. La spedizione avviene, in questo caso, direttamente dai magazzini cinesi del celebre shop online ed è totalmente gratuita.

