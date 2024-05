Honor 200 e 200 Pro: design e data di presentazione sono ufficiali

Dopo il lancio di Honor 200 Lite, finalmente la compagnia cinese ha acceso i riflettori sul resto della nuova gamma. Tramite i canali social è stata confermata la data di presentazione (in patria) di Honor 200 e 200 Pro; inoltre ci sono anche le prime immagini ufficiali, che svelano in anticipo come cambierà il design.

Honor 200 e 200 Pro: ufficiale la data di presentazione

Crediti: Honor

Per quanto riguarda il look della serie, ritroveremo lo stile già visto con Honor 100. I nuovi smartphone sono caratterizzati entrambi da un modulo fotografico ovale mentre frontalmente trovano spazio dei punch hole (a pillola per Honor 200 Pro e classico per il modello standard). Ancora una volta si tratta di telefono elegantissimi, con una cover posteriore particolarmente elaborata: la variante Pro offre due colorazioni con doppia texture.

Crediti: Honor

La data di presentazione di Honor 200 e 200 Pro è fissata per il 27 maggio; per ora il lancio avverrà in Cina e non è dato di sapere se e quando arriveranno in Italia. Volevo fare un’ipotesi, non avrebbe senso presentare il modello 200 Lite senza un fratello maggiore; probabile che da noi arriverà solo Honor 200, mentre la variante top resterà esclusiva asiatica (si tratta solo di un’ipotesi!).

Passando alle specifiche, al momento l’unica conferma riguarda la presenza di una fotocamera da 50 MP con OIS. Stando alle indiscrezioni dovrebbe trattarsi di un sensore OV50H con apertura f/1.9, accompagnato da un teleobiettivo con zoom digitale 50X. Il tutto sarebbe alimentato da 5.200 mAh di batteria, con ricarica da 100W. I leak continuano con i chipset, ossia lo Snapdragon 8s Gen 3 e lo Snapdragon 8 Gen 3, rispettivamente per il modello 200 e 200 Pro.

