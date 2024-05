Realme GT 6T ufficiale: le ambizioni sono alte, ma non il prezzo

Oggi è il giorno della presentazione ufficiale per Realme GT 6T, nuovo modello che si aggiunge alla lista di smartphone che compongono la famiglia GT. E come da “tradizione”, quelli che ne fanno parte sfoggiano una scheda tecnica di fascia alta, fatta di specifiche tecniche che puntano molto sull’offrire performance di livello. In realtà, questo nuovo GT 6T non è un vero e proprio modello inedito, in quanto è il rebrand di uno già esistente seppur con una differenza non di poco conto.

Realme GT 6T ufficiale: lo conosciamo già, ma c’è una novità più che gradita

Crediti: Realme Crediti: Realme

Basta soffermarsi un attimo per capire che Realme GT 6T è un altro nome di Realme GT Neo 6 SE, con cui condivide la quasi totalità delle specifiche. La scocca misura 162 x 75,1 x 8,7 mm, ha un peso di 191 grammi e colorazioni Fluid Silver e Razor Green per uno schermo punch-hole con pannello BOE 10-bit AMOLED da 6,78″ 1.5K (2.780 x 1.264 pixel) con densità di 450 PPI, refresh rate LTPO 1-120 Hz, PWM Dimming a 2.160 Hz, luminosità fino a 6.000 nits, sensore ID ottico integrato e vetro protettivo Corning Gorilla Glass Victus 2.

Sotto la scocca troviamo lo Snapdragon 7+ Gen 3, SoC Qualcomm a 4 nm con CPU octa-core (1 x 2,8 GHz X4 + 4 x 2,6 GHz A720 + 3 x 1,9 GHz A520) e GPU Adreno 732. Le memorie sono da 8/12 GB di RAM LPDDR5X e 128/256/512 GB di ROM UFS 4.0 non espandibile, mentre la batteria è una 5.500 mAh con una ricarica Super VOOC che sale dai 100W di GT Neo 6 SE a 120W.

Per tenere a bada le temperature c’è un impianto con raffreddamento al liquido e camera di vapore da 10.014 mm², il software è Android 14 con Realme UI 5.0, la connettività include dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS a doppia frequenza, NFC e USB-C 2.0, e ci sono speaker stereo, una doppia 50+8 MP f/1.9-2.2 con sensore Sony LYT-600, OIS, ultra-grandangolare e una selfie camera da 32 MP f/2.5.

Realme GT 6T è disponibile in India al prezzo di 30.999 INR (343€) per la variante da 8/128 GB, salendo a 32.999 INR (365€) per quella da 8/256 GB, 35.999 INR (398€) per quella da 12/256 GB e 39.999 INR (442€) per quella da 12/512 GB.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le