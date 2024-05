Operazione casa perfetta con JIMMY: fino al 15% di sconto su tutta la gamma anti-acaro!

La primavera non è soltanto la bella stagione, con il suo clima mite e le giornate sempre più lunghe e piacevoli, ma porta con sé anche alcuni inconvenienti. Ovviamente stiamo parlando del polline, una vera e propria croce per i soggetti più sensibili; tuttavia, anche se fuori stagione, gli acari continuano ad essere un problema per chi soffre di allergia (specialmente nella case e nelle stanze più umide). Ma niente paura perché le nuove offerte di JIMMY arrivano al momento giusto: con l’operazione Casa Perfetta ti prendi cura dei tuoi materassi in modo completo ed efficiente, grazie alla gamma anti-acaro del brand, in sconto fino al 15% in meno!

JIMMY lancia l’operazione Casa Pulita con tante offerte dedicate alla gamma anti-acaro: risparmia su Amazon e nello store ufficiale

L’iniziativa Casa Perfetta di JIMMY ti permette di mettere le mani su uno degli aspirapolvere anti-acaro del brand, ad un prezzo super conveniente. Le promozioni sono attive nello store ufficiale italiano, ma anche su Amazon (ovviamente con l’immancabile spedizione Prime, sinonimo di qualità e sicurezza), ma solo fino al 31 maggio. Tra i protagonisti dell’operazione troviamo JIMMY BX7 Pro, aspiratore anti-acaro dotato di una potenza elevante ed un triplo sistema per l’eliminazione di questi piccoli nemici. Il dispositivo sfrutta l’emissione di aria calda a 60°C per combattere a fondo acari della polvere e batteri, in combinazione con gli ultrasuoni (che ne impediscono anche la crescita) e una sistema di sterilizzazione con luce UV. Il sistema di filtrazione Dual Cyclone trattiene con efficacia polvere e batteri senza rilasciarli nell’aria mentre la spazzola a rullo brevettata (dotata di motore proprio) genera un’elevata potenza di battitura per aspirare e rimuovere gli acari con una maggiore efficacia.

JIMMY BX5 Pro è la soluzione più economica della linea, a meno di 100€: anche in questo caso ritroviamo la tecnologia ad ultrasuoni e la sterilizzazione tramite raggi UV, in combinazione con una capacità di aspirazione potente (500W), il sistema Dual Cyclone e la spazzola a rullo composta da inserti in gomma e lana di nylon. La linea di aspiratori anti-acaro di JIMMY comprende tantissimi modelli ed abbraccia molteplici fasce di prezzo: insomma, parliamo di un accessorio irrinunciabile per la pulizia della nostra casa e dei materassi, un alleato perfetto al pari dei “cugini” vacuum cleaner! Dai un’occhiata a questa pagina per scoprire tutti i prodotti in promozione nello store ufficiale; di seguito trovi invece i link all’acquisto direttamente da Amazon! Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

