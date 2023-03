Questo è Samsung Galaxy Z Fold 5: lo dicono le immagini render

Ci sono ancora cinque mesi a separarci all'esordio di Samsung Galaxy Z Fold 5, ma come ogni nuova uscita di punta è l'ennesima vittima di leak che svelano come saranno fatte. Sulla base delle informazioni finora trapelate in rete sono state create delle immagini render che non sono ufficiali ma comunque mostrano quello che sarebbe il rinnovato look che Samsung avrebbe deciso per il prossimo capitolo della sua saga nei pieghevoli.

Le immagini render svelano quale sarà il “nuovo” look di Samsung Galaxy Z Fold 5

Se prima era un'indiscrezione testuale, adesso anche le immagini confermerebbero che Samsung Galaxy Z Fold 5 non stravolgerebbe quanto visto con Z Fold 4, confermando quello che è ormai il trend di Samsung. Mi sto riferendo alla ricerca di omogeneità fra i design dei vari smartphone in commercio, sia che si parli di modelli economici che premium. E infatti anche il nuovo pieghevole dovrebbe adattarsi alle linee della serie S23, così come si sono adattati i nuovi A54, A34 e A14, cioè la stessa fotocamera a semaforo dove a sporgere sono i tre sensori singoli, sprovvisti quindi di un bump che li racchiuda assieme.

Per il resto, Galaxy Z Fold 5 dovrebbe portare con sé un'importante novità attesa da anni sui pieghevoli Samsung, cioè la cosiddette cerniera a goccia, eliminando lo spazio fra le due parti da chiuso e riducendo l'effetto grinza del pannello principale. Fra le nuove specifiche ci sarebbe lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, mentre chi si aspetta novità per schermo esterno ed S Pen rimarrà deluso, così come 50+12+10 MP e una batteria da 4.400 mAh che rimarrebbero invariati; al contrario, rumors e immagini render ci dicono che Samsung Galaxy Z Flip 5 introdurrà un'importante novità per il pannello esteriore.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il