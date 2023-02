Samsung Galaxy A14 4G ufficiale: è il nuovo modello low-cost

Non solo modello 5G: alla famiglia della serie Galaxy A si aggiunge anche Samsung Galaxy A14 4G, il modello più economico per la fascia bassa del mercato. Nel mentre in questi giorni si sta tenendo il MWC 2023 di Barcellona, Samsung presenta quindi il suo nuovo smartphone per il mercato low-cost: scopriamone le novità e le differenze rispetto alla variante 5G.

Samsung presenta Galaxy A14 4G: cosa cambia rispetto al modello 5G

Design e display

Come ci si aspetterebbe da un prodotto economico, Samsung Galaxy A14 4G ha dalla sua uno schermo con notch a goccia per ospitare la selfie camera: è un pannello IPS LCD da 6,6″ Full HD+ (2.408 x 1.080 pixel) in 20:9. C'è il sensore d'impronte laterale, per una scocca che misura 167,7 x 78 x 9,1 mm per 201 grammi disponibile nelle colorazioni Black Silver, Green e Dark Red.

Specifiche tecniche

Dentro a Samsung Galaxy A14 4G c'è una dotazione basata su MediaTek, cioè l'Helio G80 a 12 nm. Questo SoC significa una CPU octa-core (2 x 2,0 GHz A75 + 6 x 1,8 GHz A55) e una GPU Mali-G52 MC2 a 950 MHz, coadiuvato da 6 GB di RAM, 128 GB di memoria espandibile tramite microSD e una batteria da 5.000 mAh con ricarica 15W. Lato software troviamo Android 13 con One UI 5, mentre il comparto multimediale comprende una tripla fotocamera da 50+5+2 MP f/1.8, con ultra-grandangolare e macro, e una selfie camera da 13 MP.

Prezzo e disponibilità

Per il momento, Samsung Galaxy A14 4G è stato annunciato solo in Asia e non se ne conosce ancora il prezzo; quando avremo altre informazioni, aggiorneremo l'articolo.

