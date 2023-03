Opera: l’integrazione con ChatGPT è disponibile da oggi

Il trend del 2023 è oramai chiaro: questo nuovo anno sarà dedicato alle intelligenze artificiali e alla loro integrazione nei prodotti che utilizziamo su base giornaliera. Anche Opera, famoso browser web, ha mostrato una piccola anteprima di come intende integrare ChatGPT per favorire la fruizione e la lettura dei contenuti presenti su internet.

Aggiornamento 22/03: Opera ha finalmente rilasciato in nuovo aggiornamento che integra ChatGPT nel browser. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Le notizie del giorno riassunte in pochi secondi: la nuova integrazione di ChatGPT per Opera

Con una futura estensione, ChatGPT verrà integrato in Opera permettendo di creare rapidamente dei piccoli riassunti con i punti chiave delle notizie del giorno. Nell'esempio mostrato in video (e che trovate qui sotto), gli sviluppatori mostrano come la loro integrazione dell'intelligenza artificiale possa leggere la pagina che stiamo visualizzando per creare un sommario con le nozioni più importanti.

Questa nuova funzione è chiamata “Shorten” e verrà integrata nella sidebar di Opera in modo molto simile a quanto fatto da Microsoft con Bing nella nuova versione di Edge. Shorten è al momento disponibile per un ristretto numero di tester, ma verrà rilasciata al grande pubblico in tempi brevi.

La corsa all'intelligenza artificiale da parte delle aziende tech continua anche in Cina: Baidu, per esempio, ha annunciato lo sviluppo di una propria intelligenza artificiale in grado di competere con ChatGPT.

Aggiornamento 22/03: rilasciata l'integrazione

Con l'aggiornamento alle versione 97, Opera ha finalmente introdotto l'integrazione con ChatGPT. Le nuove funzione consentono di avere l'intelligenza artificiale sempre a portata di mano con una tab della sidebar, ma anche l'inedita possibilità di creare dei riassunti e delle nozioni della pagina che si sta visitando in quel momento.

Purtroppo l'intelligenza artificiale sembra essere bloccata sulla lingua inglese in questo caso, ma vista la natura early access dell'integrazione è possibile che presto possa essere rilasciato un aggiornamento che supporti anche tutte le altre lingue.

Avete già data un'occhiata al nostro approfondimento sulle migliori AI per ogni esigenza? Lo trovate qui!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il