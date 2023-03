Xiaomi Gaming TV S75 e S65 ufficiali: 4K e 144 Hz per giocare a piena potenza

L'ecosistema della compagnia cinese guadagna una nuova coppia di televisori smart: Xiaomi Gaming TV S75 e S65 hanno debuttato in patria e si presentano come due soluzioni perfette per i videogiocatori più appassionati. Ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e disponibilità delle nuove TV targate Xiaomi.

Xiaomi Gaming TV S75 e S65 ufficiali: tutto quello che c'è da sapere

Design, display e specifiche

Come il nome lascia intendere, gli ultimi smart TV della casa di Lei Jun strizzano l'occhio al gaming e lo fanno con una serie di caratteristiche che saranno di certo apprezzate. Per prima cosa si tratta di soluzioni dotate di schermi ampi, da 75″ e 65″ di diagonale, in entrambi i casi con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Il design è ampiamente collaudato, con bordi sottili su tre lati per rendere ancora più immersa la visione di contenuti.

I nuovi Xiaomi Gaming TV S75 e S65 hanno una frequenza di aggiornamento elevata, a 144 Hz, supportano le tecnologie MEMC e FreeSync, l'HDR10 ed offrono una gamma cromatica DCI-P3 al 94%. Il tutto si traduce in immagini fluide, dettagliate e dai colori brillanti. La parte audio è affidata a speaker stereo da 25W e non manca il supporto Dolby Atmos e DTS:X.

Come anticipato anche dai teaser precedenti, i nuovi televisori smart di Xiaomi sono dotati di un chipset octa-core con ARM Cortex-A73 accompagnato da 3 GB di RAM e 32 GB di storage.

Presente all'appello l'assistente XiaoAI per i comandi vocali: questo può essere richiamato grazie ai microfoni integrati. Completano il quadro tre ingressi HDMI 2.1, due porte USB 3.0, WiFi 6, Bluetooth 5.2, l'NFC, un sensore e ad infrarossi ed un ingresso Ethernet.

Prezzo e disponibilità

I nuovi televisori smart Xiaomi Gaming TV S75 e S65 sono stati lanciati in patria – rispettivamente – al prezzo di circa 538€ e 404€ al cambio attuale (ossia 3.999 yuan e 2.999 yuan). Si tratta di cifre particolarmente aggressive visto quanto offerto, nel perfetto stile del brand cinese.

