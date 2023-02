Non solo Google: anche la Cina prepara il suo ChatGPT

Google e Baidu, due facce della stessa medaglia che si preparando a contrattaccare l'evoluzione tecnologia di Open AI e sviluppare il proprio ChatGPT. Del progetto Bard di Big G abbiamo già parlato, mentre fonti cinesi ci rivelano che anche Baidu starebbe facendo altrettanto, sviluppando un sistema di intelligenza artificiale sotto forma di chatbot che aiuti i suoi utenti e ne attiri di nuovi.

USA vs Cina: Baidu sta preparando il suo rivale di ChatGPT

Per molti potrebbe essere un nome sconosciuto, ma Baidu è a tutti gli effetti “la Google cinese“, dato che la onnipresente piattaforma americana è una delle tante realtà occidentali bloccate dal Great Firewall della Cina. E come Google, anche l'obiettivo del team di sviluppatori di Baidu è quello di creare un sistema stile ChatGPT da integrare all'interno del proprio motore di ricerca, dando modo alle persone di effettuare risultati dallo stile conversazionale.

Per il momento non c'è niente di ufficiale: se ne parla con il nome in codice “Ernie” e specificando che i primi test dovrebbero partire da marzo 2023. Baidu sarebbe seriamente intenzionata a raggiungere tale traguardo, spendendo miliardi di dollari in ricerca e sviluppo di quelle tecnologie AI necessarie per raggiungerlo e addestrando il suo modello di apprendimento automatico per anni su database di dati di ampia scala. Come afferma l'amministratore delegato Robin Li, il fatto che i sistemi di AI generativa stiano diventando prodotti commerciali li rende “prodotti di cui tutti hanno bisogno“. Oltre a Baidu, ci aspettiamo che anche i colossi dell'informatica cinese Alibaba, Tencent e ByteDance facciano lo stesso.

