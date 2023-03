Volete provare Chat GPT-4 gratis? Ci pensa Bing senza lista d’attesa

Microsoft in queste ore ha reso più semplice ed immediato l'accesso alla nuova versione del motore di ricerca Bing, in cui sono integrate anche le funzionalità del chatbot di ChatGPT. Il nuovo Bing è il modo più facile per testare le potenzialità della nuova versione di GPT, arrivata ufficialmente nei giorni scorsi.

Accesso immediato per testare le funzionalità di Bing con ChatGPT

Nonostante non sia arrivata alcuna comunicazione ufficiale, il nuovo Bing non sembra richiedere più una lista di attesa per l'accesso al servizio. Basterà collegarsi alla pagina ufficiale di Bing ed effettuare il login con il proprio account Microsoft, per essere subito pronti ad utilizzare il chatbot. Purtroppo, è ancora richiesto il download di Microsoft Edge, il browser web della compagnia di Redmond.

Bing è alimentato da GPT-4, la nuova versione del modello di linguaggio implementato in ChatGPT. Questo servizio, quindi, offre la possibilità di testare le nuove capacità del chatbot in modo totalmente gratuito, dato che per utilizzare GPT-4 è richiesto l'abbonamento ChatGPT Plus. Tutto questo è possibile grazie al super computer progettato da Microsoft per alimentare il nuovo motore di ricerca.

Se non avete ancora avuto modo di testare le possibilità offerta da un modello di linguaggio connesso ad internet, questo è il momento giusto per scoprire la tecnologia che probabilmente andrà a rivoluzionare totalmente il web nel corso dei prossimi mesi.

Avete già data un'occhiata al nostro approfondimento sulle migliori AI per ogni esigenza? Lo trovate qui!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il