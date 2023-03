OPPO Find X6 è dietro l’angolo: spunta la data di lancio

Aggiornamento 02/03: un leaker rivela la presunta data di presentazione della serie Find X6, la trovate all'interno dell'articolo.

Al MWC 2023 di Barcellona abbiamo visto diverse novità targate OPPO come 45W Liquid Cooler, Air Glass 2 e Zero-Power Tag, ma niente da fare per OPPO Find X6 e X6 Pro. Per i suoi nuovi top di gamma bisognerà attendere ancora, un'attesa che possiamo ingannare scoprendo quella che dovrebbe essere la data di lancio.

OPPO Find X6 e X6 Pro: abbiamo una data per la presentazione dei top di gamma 2023

Al momento la casa asiatica non ha ancora svelato la data precisa della presentazione della serie OPPO Find X6, limitandosi a confermare la finestra temporale. L'evento si terrà verso fine marzo, a cui un leaker aggiunge che il giorno esatto sarebbe previsto per il 21 marzo. In quella data dovrebbe avvenire la presentazione per la Cina, ma non è dato sapere se la presentazione Global avverrà nello stesso giorno o se più tardi, magari nel mese di aprile.

Restiamo in attesa di scoprire la data di presentazione della serie; intanto date un'occhiata al nostro approfondimento per scoprire tutti i leak e le conferme dedicate alla gamma Find X6 di OPPO.

