Samsung aggiorna le app PENUP, Calendario e Promemoria: ecco le novità

Tutte le nuove funzionalità di PENUP, Calendario e Promemoria

Iniziamo da PENUP, l'app di Samsung per disegnare con la S Pen, nonché originale Social Network basato sui disegni così generati. La versione 3.9.10.4 dell'app introduce un nuovo strumento che trasforma linee e forme non perfettamente disegnate in linee e forme perfette. Basta tener premuto per un secondo la forma disegnata a mano, e l'app la trasformerà automaticamente in una forma perfetta. L'aggiornamento introduce anche la possibilità di ruotare la tela e un nuovo strumento di selezione degli elementi.

Sia l'app Calendario che Promemoria di Samsung ricevono aggiornamenti minori. La versione 12.4.01.0 dell'app Calendario, nello specifico, introduce la possibilità di attivare/disattivare i consigli dal menu Labs, oltre alla possibilità di visualizzare gli sticker del widget Countdown. La versione 12.4.03.8 dell'app Promemoria, invece, introduce il pulsante Modifica Categoria nel menu Altre Opzioni, insieme alla possibilità di utilizzare il tasto Visualizza Dettagli per controllare le notifiche dalla schermata di blocco, quando questi sono impostati per essere nascosti.

Tutte queste app possono essere aggiornate dal Galaxy Store su smartphone e tablet Galaxy. Per farlo, aprite il Galaxy Store, cliccate sulla voce Menu – Aggiornamenti e poi su Aggiorna tutto.

