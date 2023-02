Tutte le novità di OPPO al MWC 2023: Find N2 Flip, Air Glass 2, MariSilicon Y e tanto altro

La fiera di Barcellona ci sta regalando non poche soddisfazioni: non solo top di gamma (come nel caso di Xiaomi e di Honor) ma anche tante curiosità tecnologiche e prodotti smart living. Tra i grandi nomi del panorama tech abbiamo anche OPPO: il brand cinese partecipa al MWC 2023 con tante novità che vanno ad abbracciare gli ambiti più disparati.

Le novità di OPPO al MWC 2023

Ovviamente, tra i protagonisti della fiera catalana non poteva mancare OPPO Find N2 Flip, il primo smartphone pieghevole a conchiglia della compagnia. Dopo il lancio in Cina, in terminale è stato presentato anche in Europa e in Italia e ora è presente anche al Mobile World Congress. Abbiamo poi altri prodotti mostrati per la prima volta anche in occidente, una serie di soluzioni viste in precedenza, in occasione dell'INNO Day 2022.

Oltre a smartphone ed accessori, OPPO ha offerto anche una panoramica di prodotti smart living, a cominciare dagli ultimi Air Glass 2. Gli occhiali smart AR del brand diventano più completi e leggeri, con un peso di appena 38 grammi. Il dispositivo include la prima lente a guida d'onda diffrattiva SRG in resina, supportano la correzione della vista e permettono di effettuare telefonate, ottenere traduzioni in tempo reale, usufruire delle navigazione basata sulla posizione e perfino convertire le voci in testo (una funzione utile per le persone con problemi di udito).

Abbiamo poi OHealth H1, dispositivo per la salute con sei tipi di rilevamento differenti (tra cui SpO2, ECG, sonno, temperatura corporea e frequenza cardiaca).

Presente all'appello anche un'altra novità che arriva direttamente dall'INNO Day, ossia MariSilicon Y: si tratta del nuovo chip di OPPO, questa volta un SoC audio Bluetooth (con tecnologia di processo N6RF, codec URLC ed una NPU con una potenza di calcolo fino a 590 GOPS).

Nell'ambito “smart productivity”, l'azienda ha ulteriormente ampliato il proprio portafoglio di prodotti per le tecnologie della comunicazione. OPPO Wi-Fi 6 Router AX5400, basato sulla piattaforma Qualcomm Immersive Home 216, è il primo router Wi-Fi del brand che supporta lo standard Wi-Fi 6 AX5400 ed è in grado di fornire un segnale Wi-Fi dual-band a 2,4 GHz e 5 GHz contemporaneamente.

Tra le altre novità è stato presentato OPPO Zero-Power Tag, ossia è il primo prototipo di dispositivo basato sulla tecnologia OPPO Zero-Power Communication (ampiamente illustrata in questo approfondimento). Sfruttando tecnologie chiave come la raccolta del segnale RF, il backscattering e l'elaborazione a basso consumo, raccoglie le onde radio dall'area circostante per alimentare le proprie funzionalità e comunicare senza l’utilizzo di batterie, al fine di soddisfare le diverse esigenze dell'IoT nell’era del 6G. È la prima volta che OPPO dimostra le capacità di OPPO Zero-Power Tag nell'identificazione e nel posizionamento di oggetti e nella raccolta di dati da sensori di temperatura, entrambi alimentati da energia RF.

