Iris Smart Ring: anche l’anello diventa intelligente e monitora la salute

Con una campagna di crowdfunding su Kickstarter, Iris ha presentato un anello intelligente che permette di monitorare la salute grazie ai sensori implementati all'interno. Iris Smart Ring è solo l'ultimo dei dispositivi smart indossabili che permettono di tenere sempre sotto controllo il battito cardiaco e a pressione del sangue.

Un anello intelligente per monitorare la salute: ecco Iris Smart Ring

Iris Smart Ring è un anello intelligente dotato di un sensore PPG con 6 photodetector e 18 LED, in grado di misurare i dati biometrici come il battito cardiaco, i parametri HRV e il livello di ossigeno nel sangue per tenere sempre sotto controllo la propria salute ed individuare con più rapidità un eventuale malore. La misurazione della pressione del sangue sarà disponibile a partire dal 2024 tramite aggiornamento OTA.

Questo anello è in grado anche di monitorare e tener traccia delle attività sportive e degli allenamenti eseguiti, oltre a poter fare un'analisi del sonno e dello stress accumulato. Tutti i dati raccolti possono essere visualizzati tramite l'app per smartphone, mentre il dispositivo ha un'autonomia di circa 3 giorni e può essere ricaricato in circa mezz'ora grazie alla base inclusa nella confezione.

Iris Smart Ring è disponibile in preordine su Kickstarter al prezzo di 139€ per il modello in colorazione nera ed una sottoscrizione lifetime all'applicazione dedicata. Negli ultimi giorni si è vociferato tanto anche di un possibile anello smart di Samsung che potrebbe arrivare nei prossimi mesi.

