Samsung potrebbe lanciare Galaxy Ring, l’anello smart per fitness e salute

Il futuro del mondo tech sembra puntare sempre più in direzione degli occhiali smart AR: presto potrebbero diventare una realtà consumer, come dimostra l'impegno di molteplici brand (tra cui TCL e Xiaomi, con due dispositivi presenti al MWC 2023). Nel frattempo comincia a farsi spazio anche un'altra tipologia di prodotti. Se n'è parlato in varie occasioni ma non c'è stato ancora nulla di concreto da parte dei vari brand asiatici (e non): Samsung sta pensando a Galaxy Ring, un anello smart utile per il fitness e la salute.

Samsung registra il nome Galaxy Ring: l'anello smart sta arrivando

Il nuovo dispositivo di Samsung è stato avvistato come marchio registrato. Il colosso tecnologico sudcoreano ha depositato il marchio Galaxy Ring, classificato come “dispositivo intelligente per misurare gli indicatori di salute e il sonno, sotto forma di anello”. La tipologia di prodotto è abbastanza esplicita. In realtà si parla già da tempo di un possibile anello smart di Samsung: le indiscrezioni più recenti risalgono ad ottobre 2022, mentre nel 2020 un brevetto mostrava una soluzione diversa, in grado di fornire ricarica wireless.

Probabilmente Samsung ha messo da parte le tecnologie più particolari, per puntare sul settore legato al fitness e alla salute (similmente a Oura Ring). Comunque, almeno per ora non ci sono dettagli su design e caratteristiche del misterioso Samsung Galaxy Ring.

A proposito di marchi registrati, oltre a quello del presunto anello abbiamo anche Samsung Galaxy Glasses: probabilmente si tratta del nome commerciale dei primi occhiali smart XR del brand, anticipati durante l'evento Unpacked di febbraio.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il