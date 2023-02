Amazon Kindle Scribe riceve il primo grande aggiornamento: ecco le novità in arrivo

Lanciato nel mese di novembre dello scorso anno, il Kindle Scribe di Amazon si prepara adesso a ricevere un grande aggiornamento che introduce tre nuove funzionalità che migliorano notevolmente l'esperienza utente, aggiungendo un kit di nuovi strumenti a favore della creatività. Diamo un'occhiata insieme alle novità.

Ecco le novità in arrivo su Amazon Kindle Scribe

Amazon ha annunciato di star rilasciando un nuovo grande aggiornamento per il Kindle Scribe, l'e-reader con funzione anche di taccuino lanciato a novembre. Tra le novità dell'aggiornamento troviamo una nuova serie di pennelli che perfezionano l'esperienza di scrittura, offrendo all'utente più opzioni per le loro esigenze. Le nuove opzioni una penna stilografica, un pennarello e una matita.

Questi nuovi pennelli offrono cinque diversi livelli di spessore, ma sono state aggiunte anche funzionalità avanzate a tutti gli strumenti di scrittura che conferiscono un maggior controllo e precisione nelle attività di disegno e scrittura, tra cui opzioni di pressione e inclinazione.

L'update di Kindle Scribe introduce anche la possibilità di creare delle sottocartelle per organizzare meglio i propri appunti. Per creare una nuova sottocartella, basta premere il pulsante “+” nella cartella principale. Una sottocartella può anche essere spostata in un'altra cartella selezionando l'opzione di spostamento nel menù.

Infine, è stata aggiunta una nuova funzione che permette di andare direttamente alla pagina desiderata senza dover sfogliare tutte le pagine di un taccuino. Per farlo, basterà premere i tre puntini di un taccuino e poi selezionare l'opzione “Vai alla pagina“, per poi digitare il numero della pagina desiderata.

