OPPO INNO DAY 2022: presentati i nuovi Air Glass 2, OHealth H1 e MariSilicon Y

L'evento dell'anno per quanto riguarda OPPO è senza dubbio l'INNO DAY 2022: la casa cinese ha svelato in patria tutta una serie di novità in arrivo e tra queste troviamo anche una nuova versione dei suoi occhiali smart. Andiamo a scoprire tutti i prodotti che sono stati annunciati in queste prime ore dell'iniziativa: gli OPPO Air Glass 2, OHealth H1 e il tanto chiacchierato MariSilicon Y.

Tutte le novità dell'evento OPPO Inno Day 2022, tra occhiali smart, salute e non solo

OPPO Air Glass 2

A distanza di un anno dai primi occhiali smart del brand, ecco fare capolino i nuovi OPPO Air Glass 2 sul palco dell'INNO DAY 2022. La nuova versione del dispositivo arriva con un look rinnovato rispetto alla generazione precedente: ancora una volta ci troviamo alle prese con un prodotto dedicato alla realtà assistita (AR), ma stavolta con un design più “umano” ed un'indossabilità che non sembra cozzare con l'utilizzo quotidiano.

I nuovi occhiali arrivano con un peso decisamente contenuto (solo 38 grammi) e la prima lente a guida d'onda diffrattiva SRG al mondo, realizzata dalla stessa casa cinese. Questa lente supporta la correzione della vista e un'ulteriore personalizzazione, rendendo il dispositivo quasi indistinguibile dai normali occhiali.

OPPO Air Glass 2 è in grado di effettuare telefonate e traduzioni in tempo reale, accedere a strumenti di navigazione, convertire la voce in testo per le persone con problemi di udito e fornire molte altre esperienze intelligenti.

Prezzo e disponibilità sono ancora sconosciuti, quindi vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.

OHealth H1

OPPO ha investito tanto nella tecnologia smart health e nel 2021 ha istituito il suo personale Health Lab, per sviluppare nuovi prodotti dedicati. In quest'ottica è nato il sub-brand di assistenza sanitaria intelligente OHealth. La prima “creatura” lanciata dalla casa cinese, in occasione degli INNO Day 2022, è OHealth H1, soluzione dedicata alla salute e al benessere familiare.

Questo combina in un unico dispositivo sei funzioni di monitoraggio: la misurazione dell'ossigeno nel sangue, l'ECG, l'auscultazione di cuore e polmoni, la frequenza cardiaca, il monitoraggio del sonno e la temperatura corporea.

Grazie a sensori di alta precisione e ad algoritmi leader del settore, OHealth H1 mira ad aiutare gli utenti a prendersi cura della salute di tutta la famiglia. A differenza del design industriale delle apparecchiature tradizionali, H1 è un dispositivo superleggero che pesa solo 95 grammi, presenta bordi arrotondati e un design ovale concentrico. Ciò consente di portarlo facilmente con sé ovunque, aiutando gli utenti a integrare le misurazioni dei propri parametri vitali in modo regolare, nella loro routine quotidiana.

Anche in questo caso prezzo e disponibilità sono ancora da svelare.

MariSilicon Y

Come anticipato anche nei giorni scorsi, durante il primo giorno dell'INNO Day 2022 OPPO ha presentano il suo nuovo chipset proprietario. Dopo l'NPU MariSilicon X arriva un altro membro della famiglia, MariSilicon Y. Si tratta di un SoC audio Bluetooth, uno dei primi ad utilizzare la tecnologia di processo N6RF.

Il chipset introduce un nuovissimo Pro Bluetooth Pack sviluppato in proprio che aumenta la larghezza di bandaBluetooth del 50% rispetto ai SoC Bluetooth con le specifiche più avanzate presenti sul mercato.

Dotato dell'esclusiva tecnologia codec URLC e di una NPU dedicata con una potenza di calcolo fino a 590 GOPS, MariSilicon Y è in grado di trasmettere un audio lossless ultra-chiaro a 24 bit/192 kHz via Bluetooth, offrendo agli utenti tutti i vantaggi della connettività wireless con la stessa qualità audio di una connessione cablata e aprendo nuove possibilità di esperienze audio spaziali. Grazie a MariSilicon Y, gli utenti possono godere di una qualità audio digitale di altissimo livello attraverso auricolari e cuffie Bluetooth wireless.

Ora non ci resta che scoprire quale sarà il primo prodotto del brand ad avere a bordo questa novità!

Arrivano i nuovi pieghevoli

Durante questa prima giornata dell'evento OPPO ha confermato che nella giornata di domani (15 dicembre) assisteremo al debutto dei tanto chiacchierati nuovi pieghevoli. Si tratta di Find N2 e Find N2 Flip, quest'ultimo il primo della compagnia caratterizzato da un design a conchiglia.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il