Apple: in futuro (forse) sarà possibile scaricare app da store di terze parti

La nuova legge europea sulla concorrenza nel mondo digitale avrebbe messo Apple alle strette: permettere agli utenti di scaricare le applicazioni anche da store di terze parti, o rischiare una multa che può arrivare fino al 10% delle sue entrate globali. È l'inizio di una nuova era per gli utenti iOS?

Apple costretta ad estendere il supporto per gli store di terze parti su iPhone e iPad

A quanto pare, qualcosa sta per cambiare. Stando a quanto riferito da Bloomberg, infatti, Apple potrebbe in un futuro non molto lontano permettere agli utenti di scaricare app e giochi da store di terze parti.

Questo cambio di rotta più o meno forzato lo si deve alla necessità di conformarsi al Digital Markets Act, la nuova legge europea volta a promuovere una concorrenza leale e aperta nel mondo digitale, la cui violazione comporta multe fino al 10% delle entrate globali. Insomma, Apple si è vista costretta a fare ciò che altre aziende competitor come Google e Samsung fanno già da tempo, consentendo agli utenti di scaricare le applicazioni anche da store che non solo quelli proprietari.

Se, per gli utenti, tutto ciò significa più libertà di scelta, per il colosso di Cupertino estendere il supporto per gli store di terze parti potrebbe significare in buona parte rinunciare alla commissione fino al 30% che Apple addebita sugli acquisti effettuati nell'App Store – motivo per il quale l'azienda si è sempre rifiutata di aprire le sue porte ad una politica del genere, oltre che per garantire la sicurezza di iPhone e iPad.

Non a caso, specie negli ultimi anni, Apple è stata duramente accusata da altri giganti tecnologici come Facebook, che l'ha criticata pubblicamente, o come Epic Games e Spotify che hanno invece condotto una battaglia in tribunale. Apple sta davvero lavorando per aggiungere il supporto per gli store di terze parti di iPhone e iPad? Cosa ne pensate? Lasciate un commento e fatecelo sapere. E se il nostro articolo vi è piaciuto, condividetelo sui social: basta un semplice gesto per supportarci!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il