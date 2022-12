OPPO Find X6, mostrato il design: Evan Blass svela i dettagli

In queste ore un nuovo tweet del celebre insider ha mostrato per la prima volta quello che potrebbe essere il design del nuovo OPPO Find X6, la serie flagship di nuova generazione della nota azienda cinese.

OPPO Find X6: vetro oppure ceramica per il retro dello smartphone

Il render mostrato da Evan Blass su Twitter svela finalmente le possibili sembianze di OPPO Find X6, molto differente dalla precedenti indiscrezioni, e della sua “isola” dedicata al comparto fotografico. Il blocco fotocamera a forma di pillola, infatti, è la grande novità di questo modello: tre diversi sensori, di cui uno con zoom periscopico, alimentati dalla potenza di MariSilicon.

Oltre alle tre fotocamere e il flash LED, possiamo osservare anche l'introduzione del branding di Hasselblad, noto produttore di soluzioni fotografiche digitali. Il materiale principale utilizzato per questo design potrebbe essere il vetro oppure la ceramica, mentre sui lati troveremo ancora una volta i pulsanti per il volume e l'accensione.

Vi ricordiamo che l'arrivo di OPPO Find X6 sembrerebbe previsto per la prima parte del 2023, i dettagli ufficiali quindi potrebbero iniziare ad arrivare con l'inizio del nuovo anno. Non ci resta che attendere ancora un po' per scoprire le novità di questo flagship.

