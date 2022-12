vivo X Flip è nell’aria: in arrivo anche un pieghevole a conchiglia

Ormai tutti i principali brand cinesi si sono impegnati nel lancio di un dispositivo (o più) foldable: in tanti hanno scelto il formato classico, ossia quello da tablet, ma ora sta prendendo piede un nuovo trend. Il prossimo dispositivo a seguire la scia degli smartphone pieghevoli a conchiglia sarà vivo X Flip, svelato da un noto insider asiatico.

vivo X Flip sarà il prossimo smartphone pieghevole del brand, questa volta con design a conchiglia

A poche ore dal debutto di OPPO Find N2 Flip arrivano novità per un altro grande brand cinese. DigitalChatStation, leaker che conosciamo bene e che si è rivelato spesso affidabile, preannuncia una novità per un altro marchio legato a BBK. vivo X Flip sarà il futuro pieghevole a conchiglia della compagnia ed arriverà prossimamente.

Probabile che il debutto sia fissato nel corso della prima metà del 2023, quindi bisognerà pazientare. L'insider non riporta nulla sul design preciso (né render né bozzetti) ma rivela la presenza dello Snapdragon 8+ Gen 1 come cuore dello smartphone.

X Fold+

vivo ha già lanciato sul mercato due foldable: l'ultimo è X Fold+, dispositivo premium tutto potenza e stile. Negli anni sicuramente ci sono stati dei lavori per un pieghevole a conchiglia, come dimostrano vari brevetti trapelati (tra cui uno decisamente particolare… guardare per credere!).

Per quanto riguarda vivo X Flip non resta che attendere ulteriori novità per conoscere il design completo ed il resto delle specifiche.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il