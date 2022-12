Recensione XIAOMI Osotek H200: ben OLTRE il design!

Sarò onesto con voi: quando il corriere ha suonato alla mia porta per lasciarmi questo vacuum, un po' sono rimasto perplesso sia perchè non lo stavo aspettando sia perchè, onestamente, non avevo mai sentito nominare questo brand, e forse un po' me ne vergogno. Perchè? Perchè con una semplice ricerca sul nostro sito mi sono reso conto che si tratta di un brand cresciuto sotto l'ala protettiva di Xiaomi, impossibile quindi da non conoscere.

Osotek H200 è il protagonista della recensione di oggi e sì, è un vacuum di livello sul fronte estetico, ed effettivamente se lo guardiamo attentamente ci renderemo conto dell'influenza, seppur tra le righe, di Xiaomi nelle forme e nei dettagli.

Recensione XIAOMI Osotek H200

Contenuto della confezione

Osotek H200 arriva in una confezione piuttosto importante, ed al suo interno contiene:

Osotek H200

Spazzolino in gomma per la pulizia della tanica d'acqua sporca

Filtro sostitutivo

Prodotto per la pulizia dei pavimenti non schiumogeno

Cavo di alimentazione da parete

Porta accessori da agganciare alla base di ricarica

Base di ricarica

Spazzola da installare a bordo (non c'è un ricambio già in confezione)

Design e Materiali

Un design sicuramente non esclusivo, è vero: ma cosa ci si può inventare di nuovo su una lavapavimenti manuale? Le finiture, tuttavia, sono di grande pregio perchè la verniciatura grigio scuro con dettagli opachi e logo serigrafato UV, devo dire, fa davvero la sua gran bella figura. Quello che è certo, e un po' mi dispiace, è il peso piuttosto importante: 5.1kg, e si sentono tutti durante i vari trasporti mentre è spenta, anche perchè quando è accesa la potenza dei motori che la fanno muovere non vi farà assolutamente notare il peso importante.

Tuttavia non tutti i mali vengono per nuocere: tale peso è giustificato dalla componentistica interna dell'Osotek H200, a partire dai due serbatoi d'acqua, rispettivamente da 750ml per l'acqua pulita e 640ml per l'acqua sporca, fino ad arrivare alla spazzola motorizzata che ha una forma ed un sistema completamente differente dai competitor per garantire un'esperienza di pulizia superiore.

Mi riferisco alla sua forma, in primis: è grande il doppio rispetto le altre lavapavimenti in circolazione, e ciò garantisce una qualità di pulizia superiore di circa 5 volte i competitor. Inoltre, grazie alla tecnologia Perfect Range di Osotek, il vacuum è in grado di pulire meglio sotto i letti o i tavoli, ad esempio, poichè riesce a raggiungere i 180 gradi di reclinazione in orizzontale, anche questa una caratteristica che lo rende comparabile a pochi altri.

Il sistema di aspirazione e lavaggio, poi, è il tradizionale che abbiamo già visto in passato: qui non c'è un contenitore per la polvere, ma avviene tutto con l'acqua. Tutto quello che l'Osotek H200 avrà aspirato durante le operazioni di pulizia sarà contenuto nella tanica dell'acqua sporca, cosi da facilitare lo svuotamento del contenitore senza sporcarsi neanche le mani. Ovviamente tutte queste operazioni le potete fare comodamente nel lavandino, così da svuotare e risciacquare tutto in pochi secondi.

Come vi anticipavo prima, il peso potrebbe essere un hadicap, ma l'azienda ha fatto di tutto per poter limitare i disagi durante l'uso: non a caso il manico è tra i più comodi che io abbia mai utilizzato, soprattutto per la presenza di un piccolo inserto in gomma che migliora il grip. La posizione dei pulsanti è la solita, cosi come i tasti di accensione, cambio modalità e self cleaning.

In basso, poi, è presente come di consueto una retroilluminazione LED: a differenza di altri modelli ho notato che, seppur non si tratti di una luce con specifiche particolari o con chissà quali caratteristiche, il fascio luminoso è in grado di evidenziare in modo importante lo sporco presente, rendendo di fatto la pulizia migliore e più accurata.

Non manca, inoltre, un bel display a LED di forma ovale sulla parte superiore: in bella mostra nella parte superiore c'è la percentuale di batteria residua, mentre negli angoli ben distribuite ci sono le icone delle varie modalità visibili, che si retroilluminano quando passiamo ad un'altra modalità di lavoro. Appariranno di colore rosso, invece, eventuali allarmi che richiedono la nostra attenzione, come lo svuotamento della tanica, il riempimento dell'acqua e via dicendo.

Potenza di aspirazione e qualità del lavaggio

Ma passiamo alla parte più interna, e vediamo cosa si nasconde sotto la scocca di questo Osotek H200: l'azienda, che vi ricordo essere parte di Xiaomi, ha integrato un motore brushless da 200W in grado di assicurare una potenza massima di aspirazione pari a 16 AirWatt, un valore relativamente basso se confrontato ad altri suoi competitor e, vi dirò, me ne sono accorto solamente in uno scenario.

Chiariamoci: ho effettuato tutti i soliti test di pulizia, con caffè, zucchero, pan grattato e altre spezie che ho trovato nella credenza, oltre ovviamente agli innominabili capelli, la peste nera degli aspirapolvere. In tutte le situazioni Osotek H200 non mi ha deluso ed anzi, al primo passaggio sono riuscito ad aspirare e a lavare il pavimento senza alcuna difficoltà. La parte che non mi ha soddisfatto, e qui si evidenza che non abbiamo una potenza di aspirazione altissima, è l'asciugatura: si può dire che, di fatto, l'Osotek H200 non asciuga quasi nulla, e probabilmente è questa l'unica pecca che sono riuscito a trovare in questo prodotto.

Per il resto, in qualsiasi scenario è un affidabile alleato delle pulizia domestiche: nessun problema anche con lo sporco ostinato, e soprattutto è un piacere, se così si può dire, svuotare la tanica dell'acqua sporca che contiene anche lo sporco solido, senza toccare assolutamente nulla con le mani.

Per altro, quando riponiamo l'Osotek H200 nella sua stazione di ricarica (semplice, senza autosvuotamenti o implementazioni particolari) è possibile avviare l'autolavaggio del rullo: è una procedura non velocissima, soprattutto perchè il rullo non si asciuga velocemente, motivo per cui vi consiglio di alternare alla pulizia automatica una buona pulizia manuale in vecchio stile, anche una sola volta a settimana.

Autonomia della batteria

La batteria che monta Osotek H200 è una 4000 mAh in grado di garantire una buona autonomia. Senza girarci troppo intorno, con un'unica carica si potrà utilizzare il dispositivo per circa 30 minuti nella modalità automatica, il che la rende sufficientemente prestante per il lavaggio completo di un appartamento di medie dimensioni.

Il produttore stima che si può lavare con una sola ricarica della batteria ed un solo serbatoio di acqua pulita un appartamento di circa 200mq, ma nella realtà posso dirvi che l'ideale per non doversi sporcare le mani è un appartamento di circa 100mq, nella norma insomma.

Prezzo e Considerazioni

Osotek H200 ha un prezzo di listino su Amazon di €499,99 ma al momento in cui sto scrivendo questa recensione è attiva un'offerta dell'azienda che consente di risparmiare 100€ e di portarsi a casa questa lavapavimenti con €399,99.

Diciamo che, dati tecnici alla mano, potreste trovare qualcosa di superiore in circolazione ma, se non vi importano i numeri nudi e crudi, posso dirvi che Osotek H200 è probabilmente tra le lavapavimenti esteticamente più belle e concrete nelle operazioni di pulizia: se non avete necessità di una asciugatura ultra rapida, è un prodotto certamente da prendere in considerazione.

