Dove comprare vivo X Fold+: il pieghevole più potente a -200€ di sconto

Hai sempre desiderato di avere uno smartphone pieghevole ma non è ancora arrivato quello giusto? Ebbene, è il caso di dare uno sguardo al nuovo gioiello di vivo: un top di gamma elegantissimo, dotato di uno stile unico, con specifiche top ed una fotocamera Zeiss. Incuriosito dalle sue potenzialità? Allora scopri dove comprare vivo X Fold+, il pieghevole più potente a mondo!

Aggiornamento 17/11: il pieghevole scende di prezzo con un nuovo codice sconto su GizTop. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

vivo X Fold+: dove comprare il top di gamma pieghevole più potente

Al momento vivo X Fold+ è lo smartphone pieghevole più potente su Antutu: parliamo di un dispositivo equipaggiato con lo Snapdragon 8+ Gen 1, supportato da 12 GB di RAM e storage UFS 3.1. Come se non bastasse abbiamo una batteria di tutto rispetto (4.730 mAh) con ricarica cablata da 80W e ricarica wireless.

La qual camera da 50+48+12+8 MP è dotata di OIS, lenti ZEISS, ultra-wide e zoom a periscopio. Frontalmente abbiamo uno schermo AMOLED da 6.53″ Full HD+ a 120 Hz, mentre all'interno è presente un pannello LTPO 3.0 da 8.03″ 2K a 120 Hz.

Inutile girarci intorno: si tratta di una belva di stile e potenza. Andiamo a vedere dove comprare vivo X Fold+, con un occhio al portafoglio!

N.B. in basso trovi il link all'acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per tutti i dettagli sul nuovo top di gamma pieghevole lanciato in Cina dai un'occhiata al nostro approfondimento. E se sei interessato al primo vivo X Fold, ricorda che puoi acquistare anche lui!

GizTop

Il prodotto è spedito dalla Cina mentre per quanto riguarda il software a bordo è presente OriginOS Ocean con Android 12 (quindi si tratta della versione CN, anche se con PlayStore già installato e servizi Google): le lingue supportate sono 16, tra cui anche l'italiano (come segnalato dallo store). Il coupon in basso è valido anche su altri tagli di memoria e colorazioni, ovviamente ad un prezzo diverso in base al dispositivo scelto.

Nuovo ribasso, oltre 200€ in meno rispetto al prezzo precedente dello store (1763€)!

Bande supportate: 5G SA: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n28/n66/n38/n40/n41/n77/n78/n79; 5G NSA: n38/n41/n77/n78/n79; 4G LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B32/B66; TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41/B42.



TradingShenzhen

Il nuovo pieghevole vivo X Fold+ è disponibile all'acquisto anche su TradingShenzhen, ovviamente sempre in versione China. Il dispositivo viene spedito dal paese asiatico, al costo di 15€.

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il